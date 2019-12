Sørloth med to mål og målgivende pasning i storseier

For sjette gang på seks kamper fant Alexander Sørloth nettmaskene for tyrkiske Trabzonspor i 6-2-seieren over Kayserispor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Trønderen åpnet scoringsballet allerede etter sju minutter på hjemmebane. Til tross for stort press klarte 24-åringen å vende av forsvareren og banke ballen i mål. Like etter pause tok Sørloth på seg servitørrollen da Daniel Sturridge satte inn 3-1. Nordmannen hadde fri skuddlinje fra 16 meter, men valgte uselvisk å sentre til den tidligere Liverpool-spilleren. Sturridge økte senere til 4-1 fra straffemerket. Sørloth ble kampens siste målscorer på overtid. Han kom alene med keeper og banket inn 6-2. Sørloth har scoret tolv seriemål for den tyrkiske klubben på 16 kamper. Han er utlånt fra Premier League-klubben Crystal Palace fram til sommeren 2021. Trabzonspor ligger på tredjeplass med 32 poeng etter 17 kamper. Ligaleder Sivasspor har 34 poeng og én kamp mindre spilt. (©NTB)

Reklame Burnley ødelegger for Manchester United