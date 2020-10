Sørloth og Lagerbäck enige om å legge bråket bak seg

På et møte søndag snakket Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck ut om situasjonen som er oppstått, og partene er nå enige om å legge saken bak seg.

På et møte søndag snakket Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck ut om situasjonen som er oppstått etter forrige landslagssamling, og partene er nå enige om å legge saken bak seg, skriver NFF i en uttalelse.

Oppstod en opphetet diskusjon

Sørloth, Stefan Johansen, Per Joar Hansen og Lagerbäck, er enige om følgende skriver de videre:

Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.

Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men Alexander beklager at han argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik.

Både Alexander Sørloth, trenerteam og kapteinsteam har snakket sammen og er opptatt av å legge saken bak seg, og fokusere på de kommende landskampene.

Flere uttalelser fra begge parter

Det ble en enorm skuffelse for det norske landslaget da drømmen om et EM-sluttspill ble knust etter at Norge ikke maktet å slå Serbia på hjemmebane i Nations League-omspillet.

VG skrev at RB Leipzig-spiss Alexander Sørloth endte i en høylytt krangel med landslagssjef Lars Lagerbäck på Thon Hotel Storo i Oslo noen dager etter tapet.

Dette skal ha skjedd i forbindelse med at landslagsledelsen hadde gitt spillerne i de forskjellige lagdelene mulighet til å komme med tilbakemeldinger etter kampen.

Lagerbäck og Norges Fotballforbund gikk torsdag ut med sin versjon av den såkalte Sørloth-saken i en pressemelding og på NFFs nettside.

Senere samme dag kom Leipzig-spilleren via sin agent Morten Wivestad på banen til NTB.

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sier Sørloth.

- Jeg var egentlig ferdig med denne saken. Vi hadde «shaket hands» og sett hverandre i øynene. Og det er sånn jeg liker det. Det må være rom for kritikk og skuffelse på et lag. På samme måte som det må være rom for jubel og skryt. Vi tar ofte på oss store sko, da må vi tåle at vi av og til tråkker hverandre på tærne. Det står i pressemeldingen fra NFF at jeg ikke ønsket komme med ytterligere kommentarer.

Sent torsdag kveld så Norges Fotballforbund, ved mediesjef Svein Graff, seg nødt til å sende ut en ny uttalelse rundt denne saken. Fra NFF het det:

- På grunn av Alexanders uttalelse og at det handler om et landslag, føler vi oss tvunget til å kommentere hva hans agent sier. Dette er ikke elitefotball for oss. Vi antar videre at det som agenten sier er Alexanders mening. I fire dager har vi gitt Alexander muligheten til å kommentere hva som skjedde og bekrefte at vi ble enige om å la saken ligge etter at han ba om unnskyldning for oppførselen.

Etter søndagens nye felles uttalelse virker det nå som at stridsøksen endelig er begravet og at bråket er et tilbakelagt kapittel.