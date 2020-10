Sørloth og Lagerbäck har snakket ut – enige om å legge konflikten bak seg

Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck var søndag i dialogmøte. Der ble det bestemt at de skal se framover.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Der kommer det fram at Sørloth er enig med Lagerbäck og assisttrener Per Joar Hansen om følgende:

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager, og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.»

Landslagskaptein Stefan Johansen var også med i samtalene søndag.

Sørloth og Lagerbäck har vært i verbal klinsj etter at EM-drømmen brast med tapet for Serbia tidligere i måneden. RB Leipzig-spissen ga tydelig uttrykk for hva han mente om spillestil og tilnærming til omspillskampen.

I søndagens pressemelding står det at Sørloth og landslagsledelsen presiserer at trønderen ikke har kalt Lagerbäck og hans stab for «inkompetente». Tyskland-proffen beklager at han «argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik».

Alle parter understreker at de vil legge saken bak seg og se fram mot landskampene i november.

(©NTB)