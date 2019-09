Sørloth om den ville mottakelsen i Tyrkia: - Det ble voldsomt

Alexander Sørloth (23) har funnet seg godt til rette i tyrkiske Trabzonspor.

STORO (Nettavisen): Alexander Sørloth ble i sommer sendt på et to år langt låneopphold fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor.

Trønderen var forberedt på tyrkiske fotballfanatikere, men fikk seg likevel en overraskelse da han landet i Istanbul og senere i Trabzon forrige måned.

- Voldsomt

Syngende Trabzozonspor fans med bluss og et sterkt ønske om å få tatt et bilde av seg selv sammen med nordmannen ventet.

- De hadde sagt til meg at det kom til å komme noen folk på flyplassen der, men jeg trodde ikke det skulle komme så mange. Det ble litt forsinkelser i Istanbul før vi skulle ta fly til Trabzon, og da var det masse Trabzon-folk ved den gaten vi var ved, og de drev og tok selfies og sånn, og det spredte seg som ild i tørt gress. Det ble voldsomt, forteller Sørloth til Nettavisen.

KAMP OM PLASSEN: Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen og Alexander Sørloth håper alle å bli Joshua Kings angrepsmakker i de kommende landskampene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

23-åringen forteller at han har funnet seg godt til rette og at han blir godt tatt vare på i sin nye klubb. Han er også godt i gang med å betale tilbake i form av scoringer.

I dobbeltmøtet med Sparta Praha i Europa League-kvalifiseringen, scoret trønderen to ganger og sørget for at Trabzonspor tok seg videre med 4-3 sammenlagt.

- Jeg er veldig fornøyd. Det er alltid godt når man får en sånn «flying start». Da får man det presset bort. Så har vi hatt noen tøffe kamper, og tøft program, men jeg tror at når vi kommer litt inn i det, så blir det enda bedre, sier Sørloth.

- Har du fått noen tips av din far, som i sin tid spilte i Bursaspor?

- Jeg tror nok det var en helt annen tid. Det går ikke an å sammenligne egentlig, men han er veldig positiv med tanke på det som har skjedd så langt.

Får Sturridge som angrepsmakker



For to uker siden fikk han en ny lagkamerat og mulig angrepsmakker da Daniel Sturridge forlot Liverpool til fordel for den tyrkiske klubben. Sørloth har fått et godt inntrykk av engelskmannen.

- Han har en liten skade, så han har ikke trent med laget ennå. Han virker som en veldig jordnær og fin fyr, så jeg tror han kommer til å passe veldig godt inn i laget.

- Hva tenker du om å konkurrere med han om en plass på laget?

- Det blir artig og utfordrende, og vi spiller med to spisser, så det jeg har signaler om er at vi to skal spille sammen når han blir skadefri og kommer i form. Det er to venstrebeinte som kan litt om rollen og vet hva vi vil, så er vi jo forskjellige spisstyper og kan fungere godt sammen, tror jeg.

PÅ PLASS I TYRKIA: Daniel Sturridge kan bli Alexander Sørloths angrepsmakker i Trabzonspor. Foto: (AP)

I landskampene mot Malta og Sverige denne uken kjemper Sørloth med Erling Braut Haaland og Bjørn Maars Johnsen om plassen ved siden av Joshua King i angrepet.

Selv er trønderen usikker på hvor han står i køen, men er sikker på at samtlige spissalternativer er i god form.

- Det er vanskelig å si, men nå er vi spisser som er i veldig god form, scorer mål og spiller på lagene vi er i. Det er kjempetøff konkurranse, så er det opp til Lars da å bestemme hvem som skal spille.

Norge møter Malta på Ullevaal Stadion førstkommende torsdag, før Sverige står for tur i Stockholm søndag.