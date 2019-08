Sørloth scoret igjen i Tyrkia

Etter å ha scoret i begge kamper da Trabzonspor gikk videre i europaligakvalifiseringen, traff Alexander Sørloth også i sin seriedebut for den tyrkiske klubben.

Den norske landslagsspissen scoret både borte og hjemme mot Sparta Praha da Trabzonspor skaffet seg retten til å møte AEK i avgjørende kvalifiseringsrunde i europaligaen. Søndag scoret han ledermålet i serieåpningen borte mot Kasimpasa.

Sørloth scoret i det 34. minutt i Istanbul. Aytac Kara utlignet seks minutter senere, og kampen endte 1-1.

Sørloth spilte hele kampen på topp i gjestenes 4-2-3-1-formasjon.

Like bra var ikke dagen for Fredrik Gulbrandsen, som ble byttet inn et kvarter før slutt da Basaksehir tapte 0-3 for Malatyaspor på bortebane. Målene ble scoret i siste halvdel av 2. omgang, alle etter at Irfan Kahveci ble utvist for to gule kort.

Gulbrandsen kom inn like etter ledermålet, men jakten på utligning førte ikke fram. I stedet økte hjemmelaget to ganger.

(©NTB)