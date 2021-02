Sørloth sliter med spilletiden i RB Leipzig: - Det bør bekymre ham

Alexander Sørloth har ikke slått til i RB Leipzig. Pappa Gøran Sørloth forteller at sønnen ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

Det ble knyttet store forventinger til Alexander Sørloth da han i sommer ble klar for den tyske storklubben RB Leipzig.

Trønderen hadde nettopp lagt bak seg en kanonsesong i tyrkiske Trabzonspor, hvor han ble toppscorer i den tyrkiske ligaen med 24 mål. Den høyreiste spissen kronet sesongen med å bli tyrkisk cupmester.

Men overgangen til Bundesliga har ikke gått smertefritt for 25-åringen. Når kalenderen nærmer seg slutten av februar kan han bare slå i bordet med to scoringer for Leipzig.

På de siste tre kampene har det bare blitt tolv minutter med spilletid for Sørloth. Viasport sin Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet synes det bør bekymre 25-åringen.

- De tre siste kampene har vært dårlig nytt for Sørloth, sier Bisgaard Sundet til Nettavisen.

- Ikke interessert i å sitte og se på kamper

I Bundesliga-oppgjøret mot Augsburg for ti dager siden fikk han fem minutter spilletid.

I åttedelsfinalen i Champions League mot Liverpool kom han aldri på banen, til tross for at Leipzig lå under og trengte mål. Sørloth var eneste spiss i troppen som ikke ble byttet inn.

Mot Hertha Berlin i helga ble det på nytt et kort innhopp på syv minutter.

- I kampen mot Hertha så startet Hee-chan Hwang, og det er en spiller som tidligere har vært bak Sørloth i hierarkiet. Kluivert kom også inn før Sørloth i denne kampen, det samme gjorde Nkunku. Så det er ikke noe positiv utvikling for Sørloth. Det bør bekymre han, tenker jeg, sier Bisgaard Sundet.

Alexander Sørloths far, Gøran - tidligere storscorer for Rosenborg på slutten av 1980- og starten av 1990-tallet - følger selvsagt sønnens karriere tett. Han forteller at Alexander selvsagt skulle ønske han fikk mer spilletid.

- Han er ikke interessert i å sitte og se på fotballkamper, det er selvsagt ikke noe stas. Det har han jo vært klar på tidligere også i andre klubber. Men han føler han kjemper med nebb og klør og han vil selvsagt spille alle minutter av en fotballkamp. Det er jo veldig bra at han har det suget, sier Gøran Sørloth til Nettavisen.

- Han er ikke fornøyd

Alexander Sørloth har startet tolv kamper for RB Leipzig denne sesongen. Til tross for at han fått en del sjanser fra start, har han ikke klart i bli fast inventar i Julian Nagelsmanns startoppstilling.

- Han er ikke fornøyd med at han ikke har etablert seg skikkelig som midtspiss. Heldigvis er han ikke det, for hadde han vært mett så hadde ikke det vært bra. Han er fortsatt bare 25 år, og har fortsatt mange gode år igjen, sier pappa Gøran, som ser positivt på situasjonen.

Pappa Gøran trekker frem flere punkter over hvorfor sønnen ikke har slått skikkelig til i RB Leipzig ennå. Blant annet har det å komme til en ny klubb midt under en pandemi vært utfordrende.

I tillegg påpeker han at det er et stort sprang fra den tyrkiske ligaen til toppen av Bundesliga, hvor RB Leipzig befinner seg.

Han tror at litt manglende selvtillit er grunnen til at sønnen ikke har slått ut i full blomst i Leipzig ennå.

- Det her er ferskvare, og når man spiller langt frem på banen er selvtillit veldig viktig. I Trabzonspor gikk alt etter hvert på automatikk, men når man blir litt mer tenkende kan man fort bli litt for sein i situasjoner, mener han.

Bundesliga-ekspert Bisgaard Sundet er enig med pappa Sørloth sin analyse.

- Jeg tror det går på selvtillit, enkelt og greit. Han har hatt masse sjanser. Han har truffet stolpen, han har bommet fra straffe, han har misset på sjanser som går i mål når du er i flyten. Så jeg tror det er så enkelt som det, sier han, og trekker i tillegg frem at det tar tid å venne seg til en ny liga.

- Han har vært tenkende

Pappa Sørloth mener også at 25-åringen har hatt en del marginer i mot seg, men forteller at sønnen selv er veldig positiv, selv om han var litt tenkende utpå høsten.

- Han har jo hatt en del gode avslutninger, men så har han blitt stoppet av gode keepere. Men Alexander er veldig positiv nå, han var nok mer tenkende utpå høsten og starten av vinteren. Nå ser han at han er i god form og han ser at det er muligheter og han vil benytte seg av sjansene han får.

Det er den unge tyske treneren Julian Nagelsmann (33) som er RB Leipzig sin trener. Han er kjent for å spille med en krevende spillestil, som har gitt han mye suksess til tross for sin unge alder.

Gøran Sørloth forteller at Alexander har fått gode tilbakemeldinger fra den anerkjente treneren.

- Han var jo klar på at Alexander trengte litt tid i begynnelsen, og så etter hvert har han fått mye gode tilbakemeldinger. Han ser jo at han jobber mye for laget, noe som han også gjorde i Trabzonspor. Alexander kunne kanskje vært litt mer egoistisk til tider, men det er sånt som kommer med spilletid og selvtillit, sier Gøran.

Bisgaard Sundet synes Sørloth har spilt bra de gangene han har fått muligheten denne sesongen, og synes han passer godt inn i Nagelsmann sitt spillesystem.

- Jeg synes han passer veldig godt inn. Nagelsmann har alltid ville hatt en sånn type spiss som er god i boks. Men han liker å bytte litt rundt, så det er ikke sånn at han starter med de samme elleve hver gang, det går mer på hvordan han tror kampen blir og hvordan motstanderen er.

- Vet han ikke kan leve lenge på den scoringen

Selv om det bare har blitt to scoringer for Sørloth så langt denne sesongen, ble hans første mål veldig viktig for Leipzig.

25-åringen avgjorde en ellevill Champions League-kamp mot Istanbul Basaksehir da han ble matchvinner helt på slutten i en kamp som endte 4-3. Målet viste seg å bli viktig for Leipzig, som senere gikk videre fra gruppespillet.

Pappa Gøran husker godt kampen fra starten av desember.

- Det var jo litt spesielt. Han hadde først en i stanga, og fikk en retur i panna som gikk i stolpen og ut, og da tenkte man liksom «skal det aldri løsne», men så kom jo det skuddet, mimrer han.

Men selv om scoringen var veldig viktig for både Leipzig og Alexander, er Gøran klar på at han ikke kan leve lenge på det målet.

- Han er kommet dit at han vet at han ikke lever lenge på en sånn scoring, det handler om å gjenta det. Men det var veldig godt for han. De rundt deg blir jo veldig glad, og man vokser med tanke på status, og man blir tryggere på relasjoner og lagkamerater, sier han.

Neste kamp for RB Leipzig og Alexander Sørloth er hjemme mot Borussia Mönchengladbach på lørdag klokken 18.30.

