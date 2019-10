Sørloth stanget inn overtidsmål

Seks minutter på overtid raget Alexander Sørloth høyest og headet inn 2-2 for ett poeng for Trabzonspor borte for Basaksehir i Tyrkia mandag kveld.

Trabzonspor tok også ledelsen i kampen etter en straffe av den tidligere Liverpool-spilleren Daniel Sturridge 16 minutter ut i 2. omgang Hjemmelaget snudde på straffe ved Edin Visca seks minutter senere, og Martin Skrtel, nok en tidligere, mangeårig Liverpool-spiller, snudde til 2-1 med elleve minutter igjen av kampen. Sørloths 2-2-scoring var hans sjette på ni kamper for Trabzonspor denne sesongen. Det er sterke tall for trønderen. (©NTB)