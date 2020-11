Sørloth tatt av banen ved pause. Erstatter Poulsen storspilte

Nordmannen startet lørdagens kamp mot Eintracht Frankfurt, men etter en målløs omgang ble spissen erstattet av danske Youssef Paulsen.

EINTRACHT FRANKFURT - RB LEIPZIG 1-1:

24-åringen fikk tillit fra start av RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann, men etter å ha vært ganske usynlig gjennom hele første omgang, ble spissen tatt av banen.

- Det er ventet store ting av Sørloth, han bøttet inn mål i Tyrkia forrige sesong, men forskjellen er enorm, sa Viasport-kommentator Roar Stokke om spissen.

For bortelaget var det i all hovedsak spanjolene Dani Olom og Angelino som sto for de store sjansene i første omgang, men gjestene klarte ikke å finne nettmaskene.

Det gjorde imidlertid hjemmelaget. Rett før pause kunne Aymen Barkok sende vertene foran. Marokkaneren straffet sløvt forsvarsspill av RB Leipzig-stopper Dayot Upamecano, snek seg inn foran Angelino og lurte ballen forbi Peter Gulasci.

Poulsen byttet inn

Det var kanskje RB Leipzig som skapte de største sjansene før pause, men det var heller ikke ufortjent at vertene tok ledelsen, de hadde vært på høyde med Leipzig.

Da lagene kom ut på banen til andre omgang, var det altså uten Sørloth på topp for bortelaget. Stjernespiss Youssef Poulsen ble byttet inn til fordel for trønderen.

Det skulle vise seg å være et smart trekk av trener Nagelsmann. Etter drøye ti minutter på banen var dansken frampå og sørget for utligning i Frankfurt.

Aktive Angelino fikk ballen ute på venstresiden og slo et perfekt innlegg inn foran mål. Der var Poulsen på plass og satte ballen i mål fra rundt seks meters hold.

En helt strålende avslutning av RB Leipzig-spissen.

Begge lag kunne avgjort

Eintracht Frankfurt var nær ved å ta tilbake ledelsen da Andre Silva fikk en kjempesjansen etter 78 minutter, men avslutningen fra god posisjon gikk rett på Gulasci i RB Leipzig-buret og dermed fikk ungareren avverget.

Gjestene hadde også sin sjanse til å avgjøre mot slutten. Emil Forsberg slo en corner mot lengste stolpe og der var ikke overraskende Poulsen på plass. Han kom på ballen og fikk til en god avslutning. Keeper Kevin Trapp vartet imidlertid opp med en god redning.

Det ble imidlertid ikke flere mål, noe som betyr at RB Leipzig nå er nummer tre i Bundesliga med 17 poeng fra åtte kamper. FRankfurt er nummer 11.

