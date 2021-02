Sørloths Liverpool-møte kan stoppes av skjerpede koronaregler

Mesterligamøtet mellom Alexander Sørloths Leipzig og Liverpool kan bli problematisk å få gjennomført på tysk jord som følge av nye og strenge innreiseregler.

En talsperson for det tyske innenriksdepartementet opplyste mandag til nyhetsbyrået DPA at det per nå ikke foreligger noen særegne regler for toppidretten som gir unntak fra nasjonale innreisebestemmelser.

Tyske myndigheter skjerpet i helgen mulighetene for å reise ut og inn av landet som følge av viruspandemien. De nye retningslinjene er gjort gjeldende fram til 17. februar.

Leipzigs hjemmemøte med Liverpool i mesterligaens åttedelsfinale skal etter planen spilles 16. februar.

De nye reglene som nå er innført fastslår blant annet at flyselskaper ikke kan transportere personer til Tyskland fra land der muterte varianter av koronaviruset er påvist. England er blant disse.

Ifølge DPA gis det kun unntak for tyske eller utenlandske statsborgere som er bosatt i Tyskland. Disse må alle framvise negative koronatester ved innreise.

