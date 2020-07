Sørloths mesterligasjanser på spill – CAS varsler avgjørelse i august

Alexander Sørloths arbeidsgiver Trabzonspor har anket utestengelsen fra Uefas klubbturneringer. Dommen er ventet å falle innen 3. august.

Trabzonspor er anklaget for brudd på fotballens regler om økonomisk fair play. Torsdag ble det avholdt høring i saken i Lausanne. Den tyrkiske klubben har anket utestengelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Uefa besluttet tidlig i juni å utestenge Trabzonspor fra deres turneringer. Forbundet straffet klubben for ikke å ha innfridd pålagte regnskapsmål. Regnskapsmålene stammer fra en tidligere inngått avtale om betingelser for å unngå sanksjoner for brudd på regelverket om økonomisk fair play.

Utelukkelsen gjøres gjeldende dersom Trabzonspor kvalifiserer seg til en av Uefas klubbturneringer en av de to neste sesongene.

Det ser de ut til å gjøre.

Alexander Sørloth og Trabzonspor har hatt en meget god sesong og ligger på andreplass i den hjemlige superligaen med to kamper igjen å spille. De ligger fire poeng bak serieleder Istanbul Basaksehir og fem poeng foran Sivasspor på tredjeplass. Ligavinneren går direkte til mesterligasluttspillet, mens andreplassen må ut i den andre kvalifiseringsrunden. Fra der må de slå tre lag for å nå gruppespillet i mesterligaen.

Etter torsdagens høring ser det ut til at Sørloth og hans lagkamerater må smøre seg med tålmodighet fram til avgjørelsen faller innen 3. august.

