Sørloths trener i Trabzonspor beholder jobben permanent

Eddie Newton blir Trabzonspors trener på permanent basis. Onsdag ledet engelskmannen Alexander Sørloths lag til seier i den tyrkiske cupfinalen.

Den tidligere Chelsea-assistenten hadde ikke vært lenge i sjefsstolen da han ledet Trabzonspor til cupgull takket være mål og assist fra Sørloth i 2-0-seieren i finalen mot Alanyaspor.

48-åringen ble hentet til Tyrkia som assistenttrener i februar, etter å ha hatt samme rolle for Frank Lampards Chelsea. Da Hussein Cimsir 20. juli skilte lag med Trabzonspor etter at ligatittelen glapp, tok Newton over som midlertidig trener. Nå får han jobben permanent.

Det bekrefter Trabzonspor på sitt nettsted søndag.

Om Sørloth fortsetter i Tyrkia er fortsatt uvisst. Nordmannen ble hentet inn på et lån over to år, men etter gode prestasjoner og toppscorertittel i debutsesongen i tyrkisk superliga er han aktuell for større klubber.

(©NTB)