Sosiale medier koker etter Ingebrigtsens dobbeltbragd i EM

Hyller brødrenes seier.

Lørdag kveld tok Jakob Ingebrigtsen sin andre gullmedalje under EM i Berlin da han suste inn til seier på 5000 meter. Like bak 17-åringen kom storebror Henrik.

Gutta fra Sandnes parkerte feltet i Berlin, og sikret dermed Norge to nye medaljer under mesterskapet. Jakob tok også gull på fredagens 1500 meter.

Det blir, naturligvis, lagt merke til også langt utover våre egne landegrenser.

- Det er ikke sant!

- Han leker hjem dette gullet. Han strekker ut stegene og det er ingen som har sjanse til å henge på, sa SVTs Kajsa Bergqvist, ifølge Aftonbladet.

Hennes SVT-kollega, Anders Gärderud, trodde ikke det han så i Berlin.

«GULL IGJEN»: Aftonbladet hyller Jakob Ingebrigtsen.

«KAN IKKE VÆRE 17»: Expressen hyller Jakob Ingebrigtsen.

- Det er ikke sant! Det er ikke sant, det vi får se her. Hva skal man si? Jeg har vanskelig for å finne ord, sa han idet 17-åringen løp inn til gull, ifølge Expressen.

Britiske BBC følger EM direkte på sine nettsider, og legger ut et videoklipp av 5000-meteren.

«Dette er verdt å se to ganger. Den 17 år gamle nordmannen Jakob Ingebrigtsen skaper historie ved å vinne EM-gull på 5000 meter, i tillegg til tittelen på 1500 meter», skriver den britiske statskanalen, som går ut på Twitter og hyller nordmannen ytterligere:

Jakob Ingebrigtsen is an incredible talent! Double gold at the age of 17! He's taken the 5000m title to add to his 1500m crown. Brother Henrik is second and takes the silver medal.



Updates: https://t.co/h5s3ufuOhm#bbceurochamps #EC2018 pic.twitter.com/xD9xOiaDQe — BBC Sport (@BBCSport) 11. august 2018

«Jakob Ingebrigtsen er et utrolig talent! Dobbelt gull i en alder av 17 år! Han har lagt 5000 meter-tittelen til i 1500 meter-kronen sin. Broren Henrik er nummer to og tar sølvmedaljen», er budskapet på Twitter.

- Hva f*** hadde du forventet?

Den vanvittige dobbelen får flere til å ta til sosiale medier for å hylle Ingebrigtsen-familien.

Når ord ikke strekker til !! #familieningebrigtsen — Lars Tjærnås (@Tjaernas) August 11, 2018

- Når ord ikke strekker til, skriver sjefsspeider i Vålerenga og fotballekspert i Viasport Lars Tjærnås på sin Twitter-konto.

Også påtroppende elitesjef i Norges Fotballforbund og NRKs fotballekspert, Lise Klaveness, hyller familien Ingebrigtsen.

- Herregud. Frysninger, skriver Klaveness etterfulgt av emneknaggen familieningebrigtsen.

Jan Åge Fjørtoft har også hyllet Jakob Ingebrigtsen på sosiale medier.

Idrettsgallaen!! I have a message for you!!!



JakobJakobJakob!



Ferdig snakka — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) August 11, 2018

- Idrettsgallaen! I have a message for you! JakobJakobJakob! Ferdig snakka, skriver Fjørtoft på sosiale medier.

Langrennsløper Niklas Dyrhaug har også tatt til Twitter for å gratulere Ingebrigtsen-gutta:

Drøyeste e har sett!

17 åring som leke med resten av Europa 2 daga på rad!!!#GjertforPres — Niklas Dyrhaug (@DyrhaugNiklas) August 11, 2018

- Drøyeste jeg har sett! 17-åring som leker med resten av Europa to dager på rad, skriver Dyrhaug.

NRKs kommentator Carina Olset hadde også plukket opp far Gjert Ingebrigtsens sitat om at han hadde en finger med i spillet:

- Dobbelt Gjert, skriver Olset, etterfulgt av emneknaggen hahahahah.

Nyheten om Ingebrigtsen-familiens ekstreme bragd har som sagt også nådd internasjonale medier. Ben Bloom i The Telegraph hyller Jakob på Twitter:

Obviously Jakob Ingebrigtsen has just won European 5000m gold a day after 1500m gold.



Obviously.



I mean, what the fuck else would you expect of the most ridiculous 17-year-old athletics has ever seen??? HE. IS. NOT. HUMAN. — Ben Bloom (@benbloomsport) August 11, 2018

- Selvfølgelig så har Jakob Ingebrigtsen vunnet EM-gull på 5000 meter dagen etter at han vant gull på 1500 meter. Selvfølgelig. Jeg mener .. hva f*** annet hadde du forventet av den mest vanvittige 17-åringen friidrett har sett? Han er ikke menneskelig, skriver Bloom.

Mest sett siste uken