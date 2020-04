Souness skeptisk til Sancho-ryktene: - Jeg tror ikke på det

Graeme Souness kjøper ikke at Borussia Dortmund-spilleren skal være enig med Manchester United om de personlige betingelsene.

The Sun hevdet søndag at Jadon Sancho skal være enig med Manchester United om både kontraktlengde, lønn, bonuser og utkjøpsklausul etter å ha holdt «hemmelige samtaler».

Avisen hevder å vite at alt dette skal være avtalt før de to klubbene i det hele tatt har kommet til enighet om en overgangssum for kantspilleren.

Det får alarmklokkene til å ringe hos fotballekspert Graeme Souness.

- Jeg tror ikke på det, med mindre hele verden har endret seg, sier den tidligere Liverpool-manageren ifølge Daily Mail.

Det er vanlig at kjøpende og selgende klubb blir enige om overgangssum før kjøpende klubb går i samtaler med spiller om personlige detaljer.

- Du går ikke inn på personlige detaljer, kontraktlengde og utkjøpsklausul før klubbene har blitt enige om en salgssum. Det første som skjer er at klubbene blir enige om en sum. Alt annet kommer i annen rekke, understreker Souness.

SKEPTISK: Graeme Souness har vanskelig for å tro at Sancho og Manchester United er enige om de personlige betingelsene. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Redknapp: - Han er et utrolig talent

Sancho har vært koblet til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i et knapt år nå, og stadig flere piler peker mot en overgang til Old Trafford for 20-åringen.

Jamie Redknapp mener Erling Braut Haalands lagkamerat kan utvikle seg til å bli en av verdens beste spillere.

- Vi snakker om et utrolig talent, og en som virkelig har tatt noen gode avgjørelser, dratt til utlandet og som i så måte tok en risiko, sier den tidligere Liverpool- og Spurs-spilleren.

Han sikter til at Sancho forlot Manchester City i 2017 og dro til Tyskland og Dortmund.

Der har han utviklet seg til å bli en av de mest spennende ungguttene i europeisk fotball.

- Han fikk betalt, og har spilt utrolig både i Champions League og for landet sitt. Hans neste overgang er veldig viktig, og han må sørge for at han får spille regelmessig, sier den tidligere midtbanespilleren.

Redknapp tror Sancho med tiden til hjelp kan ta steget opp blant de aller beste spillerne i verden.

- Han er et utrolig talent, en av de beste jeg har sett på lang tid. Topp fem i verden innen noen få år. Han har så mye kvalitet.

IMPONERT: Jamie Redknapp tror Sancho kan utvikle seg til å bli en av verdens beste spillere. Foto: John Walton (Pa Photos)

- Alle vet om presset i United

Sancho var i elektrisk form for Borussia Dortmund før sesongen ble satt på vent som følge av koronaepidemien.

Kantspilleren har 29 målpoeng (14 mål/15 målgivende) på 23 kamper fra start i Bundesliga denne sesongen, noe som har koblet ham til en rekke storklubber, deriblant Manchester United.

- Om han går til United, vet alle om presset for å spille i en så stor klubb, men han virker som en som kan håndtere presset og det ville vært en fantastisk overgang om han går dit, sier Redknapp.