Souness tror Solskjær snart tar grep: - Det påvirker resten av laget

Den engelske fotballeksperten er overbevist om at nordmannen vil gjøre endringer.

David de Gea har i mange år vært en av Manchester Uniteds beste og viktigste spillere, men de siste sesongene har spanjolen variert mer i prestasjonene.

Samtidig har Dean Henderson imponert stort på lån hos Sheffield United forrige sesong og denne sesongen som reservekeeper hos Manchester United.

Flere mener det nå er på tide at Henderson blir Solskjærs førstevalg.

- Det går en grense



Sky Sports-ekspert Graeme Souness er blant dem som snart tror United-manageren vil ta grep når det kommer til keeperplassen.

Det uttalte han i forbindelse med Sky Sports Premier League-sending denne helgen.

- Jeg er en fan av Dean Henderson. Det er bare snakk om tid, sier Souness som mener Sheffield Uniteds nedtur denne sesongen blant annet skyldes at de mistet keeperen som var en nøkkelspiller for dem forrige sesong.

Souness er også klar på at David de Gea gjør for mange tabber mellom stengene for United.

- Det går en grense for hva en manager kan tolerere. Hvis en keeper gjør feil, så påvirker det resten av laget, forklarer den tidligere Premier League-manageren.

Gigantavtale

Denne helgen var det imidlertid De Gea som fikk fornyet tillit i United-målet til tross for en svak kamp mot Everton tidligere i måneden.

Spanjolen klarte seg riktignok greit mot West Bromwich, selv om laget måtte nøye seg med et svært skuffende uavgjortresultat.

Det gjenstår likevel å se hvor tålmodig Solskjær velger å være med De Gea og hvor lenge Henderson er villig til å vente på plassen som lagets førstekeeper.

ESPN melder at engelskmannen så langt er komfortabel med planen Solskjær har lagt for ham med at han trolig får sjansen i lagets cupkamper.

Samtidig så signerte De Gea så sent som i september 2019 en svært lukrativ kontrakt med United som varer helt frem til 2024.

Det spørs imidlertid om Solskjær kan ta hensyn til det så lenge spanjolen fortsetter med ustabile prestasjoner i mål.

I neste kamp mot Real Sociedad i Europa League er det uansett ventet at det er Henderson som får sjansen i mål.

