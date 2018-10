Southampton videre i ligacupen uten Elyounoussi

Southampton tok seg videre til fjerde runde i ligacupen etter seier i straffesparkkonkurranse mot Everton. Reservekeeper Angus Gunn ble helten.

Southampton håpet lenge at Danny Ings hadde scoret seiersmålet rett før pause, men Theo Walcott banket inn utligningen fem minutter før slutt og sikret straffesparkkonkurranse.

Engelskmannen ble imidlertid syndebukk da han ble nektet scoring av Gunn på Evertons femte straffe. Cédric sendte så bortefansen til himmels.

Leicester venter for Southampton i fjerde runde.

Mark Hughes gjorde seks endringer på laget som tapte 0-2 mot Wolverhampton. Mohamed Elyounoussi var ute av troppen etter å ha startet lørdagens Premier League-oppgjør.

– Vi går inn i kampen med et annet lag. Spillerne som ikke spilte mot Wolverhampton vil se på det som en mulighet til å presse seg inn på laget og jeg håper at de gjør det, for det vil vise meg styrken i troppen, sa Southampton-manager Mark Hughes før kampen.

Elyounoussi rakk akkurat å bli frisk fra en skade for å rekke kampen mot Wolverhampton. Søndag tar Southampton imot Chelsea i Premier League.

