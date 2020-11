Southgate med klar beskjed til klubbene: - Spillerne er under et hardt press

- De er under et stort press fra klubbene deres, sier Gareth Southgate om situasjonen rundt sine landslagsspillere.

Det er ikke bare lett å tilfredsstille kravene som kommer fra klubbmanagerne når man selv er landslagssjef. Spesielt ikke i en tid som dette da kampene kommer på rad og rekke, og pausene både blir færre og kortere.

Det har den engelske landslagssjefen Gareth Southgate fått kjenne på.

- De er under et stort press

I et intervju med Sky Sports i forkant av onsdagens Nations League-oppgjør mot Island, forteller Southgate nå at det nærmest er umulig å gjøre dem alle fornøyde.

- Spillerne ønsker å spille for England. De er virkelig i en vanskelig situasjon. De er under stort press fra klubbene deres. Det er det som helt klart skjer bak kulissene. Det beviser seg selv på flere måter, men det er det som skjer, sier han.

- Med tanke på managerne pågår det et spill hele veien - enten om det telefonsamtaler, meldinger, pressekonferanser, vi vet om alt som skjer. Alle kjemper en kamp for å få det som de vil.

- For fire år siden begynte jeg å tenke: «Jeg bør være forsiktig med ditt og forsiktig med datt», men så, hva skal man gjøre?

- Hvis man begynner å gå den veien må vi velge én fra hver klubb og det er umulig. Så jeg må gjøre det som er rett og det er riktig at vi har tilrettelagt for dem med et tett kampprogram i Europa med spesielt vennskapskampene og på trening, fortsetter Southgate.

Sarkastisk Mourinho-melding

En som tydelig har vist seg misfornøyd med landslagspausen er Tottenhams Jose Mourinho. Tidligere denne uken la portugiseren ut en sarkastisk melding på Instagram, like etter at lagets høyreback Matt Doherty hadde fått påvist koronaviruset på landslagsoppdrag med det irske landslaget:

- En fantastisk uke med fotball. Det har vært mye følelser i sving i landskampene. Supre vennskapskamper og alt har vært helt trygt.

- Covid-testene har blitt gjort etter at kampene er spilt, tilfeldige folk har løpt ut på banen under treningsøkter og mye mer, fortsetter Spurs-sjefen.

- Etter enda en treningsøkt med kun seks spillere, er det på tide å ta litt vare på seg selv, skriver han til et bilde der han trener styrketrening, skrev Mourinho.

