Southgate med ny kontrakt, utløper i 2022

Gareth Southgate har som ventet forlenget sin avtale som engelsk landslagstrener i fotball.

Den nye kontrakten binder ham til jobben til og med et eventuelt VM-sluttspill i 2022. Southgates opprinnelig avtale hadde utløp sommeren 2020.

– Jeg er svært glad for å kunne stå i spissen for landslaget i to mesterskap til, sier Southgate ifølge BBC.

(©NTB)

