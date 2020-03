SPAL- og Parma-spillerne gjorde seg klare til å spille kamp. Så fikk de beskjed om å bli værende i garderoben

De to lagene skulle spille kamp 12:30, men skal ha blitt bedt om å bli værende i garderoben i påvente av en bestemmelse.

Coronaviruset herjer i Italia, og har tidligere hatt sin effekt på italienske Serie A. Det er tidligere blitt bestemt at den italienske toppdivisjonen skal spilles bak lukkede dører i en lengre periode.

Flere kamper har blitt avlyst, og når italienske Atalanta tar turen til Mestalla og Spania for å møte Valencia i Champions League, må også de spille bak lukkede dører.

Det kan uansett se ut til at problemene med det mye omtalte viruset kan få større effekt på den italienske fotballen enn avlyste kamper. Nå kan det se ut til at hele ligaen potensielt kan bli stoppet.

Oppfordrer til stopp

Det var nemlig før oppgjøret mellom SPAL og Parma at lagene stod klare i spillertunnelen, i håp om å få tre ut på gressteppet for å sparke i gang kampen 12:30. Det skulle ikke gå som planlagt.

For TV-kameraene fanget opp spillerne i tunnelen da de plutselig får beskjed om at de må vente. Deretter blir spillerne sendte tilbake til garderoben, der de fikk beskjed om å vente til det kom flere beskjeder.

På sosiale medier rapporterer blant annet Fabrizio Romano at utsettelsen, som i første omgang skal ha vært til klokken 13, kommer etter at den italienske sportsministeren oppfordrer Serie A til å stoppe ligaspillet denne sesongen.

- Jeg deler meningene til presidenten av den italienske spillerforeningen, Damiano Tommasi, og jeg ber om at man stopper den italienske ligaen, sier sportsminister Vincenzo Spadafora, ifølge avisen The Independent.

- Det gir ingen mening, da vi ber våre innbyggere om å ofre vanvittig mye for å stoppe spredningen av viruset, for så å risikere helsen til spillere, dommere, trenere og supportere som uten tvil vil samles for å se kampene, fortsetter ministeren i sin pressemelding.

Videre i sin melding så oppfordrer han presidenten for det italienske fotballforbundet, Gabriele Gravina, om å stoppe all fotballen i Italia, og følge i fotsporene til andre idretter som har valgt å avbryte sine ligaer etter virusutbruddet.

Det er senere blitt bekreftet av Parma på Twitter at de skal ha fått beskjed om at kampen vil gjennomføres, og at det vil bli sparket i gang klokken 13:45.

Ifølge Romano, så har Serie A nå vedtatt at kampene skal gjennomføres søndag:

15 millioner

Italia er et av landene som er hardest rammet av corona-smitten, og søndag ble det meldt at hele 15 millioner italienere er satt i karantene i håp om å få kontroll på smitten.

Ifølge den svenske WHO-rådgiveren Johan Giesecke vil det uansett ikke ha stor effekt på smittefaren at man setter såpass mange mennesker i karantene.

Nesten 6.000 mennesker er til nå påvist smittet av coronaviruset i Italia, og 233 mennesker er døde.

Det er spesielt i de nord-italienske områdene at viruset herjer. Det er snakk om regioner som Reggio Emilia, Modena, Venezia og Milano.

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde natt til søndag dekretet om det drastiske tiltaket. Han varslet at avsperringen skulle tre i kraft i løpet av få timer og vare til 3. april.