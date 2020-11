Spania ydmyket Tyskland da Ferran Torres scoret hat trick

Manchester City-profilen scoret sitt første hat trick i seniorkarrieren i en kamp som ikke komer til å bli glemt med det første.

SPANIA - TYSKLAND 6-0:

Spania herjet med tyskerne i tirsdagens Nations League-møte og sørget for et resultat som fikk mange fotballfølgere til å heve øyenbrynene et par hakk.

Lagene møttes i Nations Leagues gruppe A4 og før møtet var det tyskerne som hadde et lite initiativ i gruppen med ni poeng etter fem kamper. Spanjolene fulgte hakk i hæl med sine åtte poeng etter like mange kamper spilt. Nå har spanjolene 11 poeng.

Det var ikke bare en nedsabling av den stolte fotballnasjonen Tyskland, men spanjolene vant også kampen med stil og vidunderlig spill.

- Fotballen Spania spiller mot Tyskland nå er blant det beste jeg har sett på lenge. Delikatesse-fotball, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter underveis i kampen.

Morata satte tonen

Spanjolene startet kampen med Juventus-spissen Alvaro Morata på topp og etter 17 minutter sendte han vertene i ledelsen med en heading etter en corner.

Det var likevel Manchester City-profilen Ferran Torres som skulle bli kampens store spiller. Etter 33 minutter satt han sin første scoring for kvelden. Dani Olmo headet først i tverrliggeren og ned, før Ferran Torres banket inn Spanias andre mål.

Like før pause ble det 3-0. Fabian Ruiz hadde kommet inn som innbytter tidlig i kampen og sørget for sin andre assist da han fant Rodrigo.

Første hat trick

Etter hvilen fortsatte Ferran Torres sine herjinger. Tidligere Valencia-lagkompis José Gayas ble spilt igjennom og han la på tvers til Torres som satte sitt andre.

Hat tricket ble fullbyrdet etter 70 minutter da Fabian Ruiz igjen fikk en ny assist. Han spilte til Torres, som curlet ballen praktfullt bort i lengste hjørne fra rundt 17 meter.

Dette var Manchester City-spillerens første hat trick på seniornivå.

20-åringen sto bokført med seks landskamper og én scoring før tirsdagens kamp, men har nå de småpene sifrene sju landskamper og fire scoringer.

På tampen ordnet Mikel Oyarzabal det sjette målet for spanjolene.

