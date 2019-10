Spanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid

Spanias kvinnelige fotballspillere har vedtatt å streike for minimumslønn og ordnet arbeidstid. Det kan bety innstilte kamper fra midten av november.

Nyhetsbyrået AP melder at spillernes organisasjon AFE og arbeidsgiversiden ikke har kommet til enighet i spørsmålet om lønn og arbeidstid.

Tirsdag møttes 200 spillere i Madrid og over 90 prosent stemte for å gå til streik. Den vil trolig starte 16. november, ifølge David Aganzo i AFE

Forhandlingene om en kollektiv avtale har pågått i hele år. Ifølge The Guardian dreier det seg i første rekke om omfanget av deltidskontrakter. Spillerne ønsker lønn for 30 timer per uke, mens arbeidsgiverne skal ha tilbudt å betale for 20 timer.

I tillegg har AFE krevd at minimumslønnen skal økes fra 160.000 til 200.000 kroner per år.

– Vi er fotballspillere 24 timer i døgnet, 100 prosent av tiden. Vi måtte gå til dette drastiske tiltaket. Vi må sikre framtiden vår, sier Ainhoa Tirapu, som er kaptein på Athletic Bilbao.

Caroline Graham Hansen er en norsk profil på kvinnesiden i spansk fotball. Hun slipper å kjempe for en minimumslønn på 200.000 kroner. Ifølge NRK får hun seks millioner kroner over to år som profesjonell spiller i Barcelona.

Graham Hansen signerte for den katalanske klubben i mai i år. Til VG ville hun ikke bekrefte millionlønnen, men innrømmet hun at hun ville få bedre vilkår enn hun hadde i tyske Wolfsburg.

