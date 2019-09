Spanias landslagssjef trer til side dersom Enrique vil tilbake

Spanias landslagstrener i fotball, Robert Moreno, sier han gladelig vil tre tilbake dersom Luis Enrique ønsker å returnere til sin gamle jobb.

Robert Moreno tok over som spansk landslagssjef etter at Luis Enrique i juni trakk seg for å tilbringe tid med sin syke datter.

Torsdag opplyste Enrique i en hjerteskjærende melding at sin ni år gamle datter er død, etter en fem måneder lang kamp mot kreftformen osteosarkom.

«Vi vil savne deg inderlig, men vi vil minnes deg hver dag resten av våre liv i håp om at vi møtes igjen i fremtiden. Du vil være stjernen som leder familien vår», skrev han i sosiale medier.

Moreno var Enriques assistent på landslaget, og før det i Barcelona, Celta Vigo og Roma. På en pressekonferanse tirsdag fortalte Moreno at Luis Enrique alltid vil være velkommen tilbake.

– Jeg ser på Louis som en venn, og vennskap kommer foran alt annet. Så hvis han med tiden ønsker å komme tilbake som trener, og være involvert med oss, vil jeg gladelig tre til side og gå tilbake å jobbe for ham, sa Moreno.

Spania, som er i Norges gruppe i EM-kvalifiseringen, møter Romania borte torsdag, og Færøyene hjemme søndag. Spanjolene leder gruppa etter fire strake seiere, mens Romania og Sverige følger bak med sju poeng hver.

Norge, på fjerdeplass med fem poeng, møter Malta på Ullevaal torsdag og Sverige borte søndag. Malta har tre poeng, mens Færøyene er tabelljumbo uten poeng så langt.

Dødsfallet til Enriques datter er mottatt med sorg i fotballmiljøet. Støtteerklæringene til Enrique og hans familie har vært mange siden tragedien ble kjent.

