Spansk avis : - Barcelona kjøper Griezmann

El Mundo Deportivo melder at Barcelona er klare til å punge ut for Antoine Griezmann.

Overgangsagaen rundt Antoine Griezmann ser ut til å gå mot slutten. Ifølge den spanske avisen El Mundo Deportivo skal Barcelona ha bekreftet at de vil aktivere utkjøpsklausulen til franskmannen allerede fredag morgen.

Griezmann har en pris på 120 millioner euro og Barcelona skal være klare for å legge pengene på bordet, skal den spanske avisen erfare.

Må godkjennes

Avisen skriver at en advokat som representerer Griezmann vil møte opp på La Liga-hovedkontoret fredag og presentere dokumentasjon for at Barcelona har midler til å gjennomføre overgangen. Barcelona skal selv ikke være til stede med representanter fra klubben.

Ligaen må godkjenne overgangen slik at klausulen blir aktivert, før Griezmann kan bli Barcelona-spiller.

- Så fort representanter for klubbene rapporterer at alt er i orden fra Barcelona sin side, vil det komme en offisiell annonsering av overgangen. Griezmann vil signere en avtale på fem år, frem til 2024 og venter på at overgangen skal bekreftes slik at han kan sette seg på flyet til Barcelona, ifølge El Mundo Deportivo.

Turbulent tid

Det har vært turbulent rundt Griezmann over en lang periode etter at franskmannen bekreftet at han ville forlate Atletico Madrid tidligere denne våren.

Franskmannen skal ha nektet å møte på trening da Atletico samlet troppene til sesongoppkjøring denne uken.

Det har også blitt mer og mer åpenbart at Griezmann var på vei bort da Atletico Madrid ga vekk draktnummer syv til deres nye spiss, Joao Felix.