Spansk avis: - Barcelona ønsker å tilby Lionel Messi livstidskontrakt

Ønsker å forsikre seg om at de får beholde superstjernen i tiden fremover.

Tidligere denne uken ble det bekreftet av Barcelona-president Josep Bartomeu at det eksisterer en klausul i kontrakten til Lionel Messi som gjør at argentineren om kort tid kan forlate klubben gratis.

Fra og med sommeren 2020 skal nemlig den argentinske legenden selv kunne bestemme om han ønsker å fortsette i Barcelona. Ønsker han ikke det, kan han forlate klubben, selv om han har kontrakt frem til 2021.

Dette er den samme type klausulen som legender som Carles Puyol, Xavi og Andrés Iniesta har hatt. Xavi brukte sin klausul til å dra til qatarsk fotball, mens Iniesta siden har tatt turen til Japan på tampen av sin karriere.

Les mer: Trenerens hilsen får Maars Johnsen til å måpe: - Et sjokk

Ingen utløpstid

Det skal uansett være en tanke bak klausulen, skal vi tro avisen Mundo Deportivo, som vanligvis har god kontroll på det som skjer i og rundt Barcelona. De hevder nemlig at klubben vurderer å legge et nytt tilbud på bordet for Messi.

De skriver at Barcelona nemlig ønsker å signere Messi på en kontrakt ut resten av argentinerens liv. De skal altså ville tilby Messi en ny kontrakt, som ikke har utløpsdato, slik man gjerne har i fotballkontrakter.

Selv om Barcelona ønsker å få denne kontrakten gjennomført, så skal hverken klubben eller Messi være stresset med å få signert kontrakten, hevder Mundo Deportivo videre.

Dette skal være fordi Messi, ved flere anledninger, har vist sin lojalitet og styrke til den katalanske klubben over årene. Han har, som kjent, ikke spilt profesjonelt for noen annen klubb i sitt liv.

Messi representeres av sin far, Jorge, og han skal ha et godt forhold til president Bartomeu, hevder avisen. De skal være klare over Barcelonas ønske, men forholder seg til at Messis nåværende kontrakt løper ut i 2021. Den ble forlenget i 2017. Avisen hevder at det er ventet at partene uansett vil diskutere en forlengelse i løpet av de neste månedene.

Det er uansett blitt tydelig at Barcelona ønsker å overlate ansvaret til Messi hva angår hans egen fremtid. De skal nemlig ha en tydelig tanke om at argentineren, i det minste, kommer til å spille aktivt til 2022.

Les mer: Guro Reiten med stolpetreff da Chelsea vant serieåpningen

USA-eventyr?

Klubbens tanke, ifølge Mundo Deportivo, skal være at Messi kommer til å ville spille VM i Qatar i 2022, i håp om å endelig kunne lede Argentina til deres første VM-triumf siden 1986.

Den gangen var det Diego Maradona, spilleren Messi ofte sammenlignes med, som ledet sør-amerikanerne til sitt andre VM-gull da Vest-Tyskland ble slått i VM-finalen. Messi selv har tapt en VM-finale, mot nettopp Tyskland, i 2014.

I 2022 kommer Messi til å være 35 år, og skal ikke ha lagt skjul på at han fort ønsker å returnere til Argentina for å spille for moderklubben Newell's Old Boys i hjembyen Rosario.

Messi ble nemlig hentet til Barcelonas akademi fra Newell's Old Boys da han kun var guttespiller. Avisen hevder også at Messi skal være interessert i et eventyr i USA, der et opphold i MLS (Major League Soccer) skal være fristende.

Dette skal uansett ikke kunne ødelegge for livstidskontrakten som Barcelona ønsker å tegne opp, skal vi tro den spanske avisen. For Barcelonas ønske skal nemlig være at Messi returnerer til Barcelona etter sin aktive karriere for å fortsette å hjelpe til i klubben.

I løpet av sin legendariske karriere i Barcelona har Lionel Messi hele ti LaLiga-trofeer med Barcelona, samt fire triumfer i Champions League. Han har også seks spanske cuptitler i løpet av sin karriere.

Mannen som har vunnet fem Gullballer i løpet av sin tid på Camp Nou står også med 614 scoringer på 719 kamper for Barcelona, og er med det klubbens mestscorende gjennom alle tider.