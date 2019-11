Spansk avis: - Barcelona vurderte Thierry Henry som erstatter for Ernesto Valverde

Den franske legenden spilte på Camp Nou mellom 2007 og 2010, og tok nylig over Montreal Impact i USA.

Det har lenge stormet rundt Barcelona-trener Ernesto Valverde på Camp Nou. Selv om den spanske treneren har hatt stor suksess i LaLiga, så har klubben fra Katalonia slitt med å slå fra seg i Champions League de siste sesongene.

I 2017/2018-sesongen hadde de overtaket på Roma i kvartfinalen med 4-1-seier på hjemmebane, før de tapte 3-0 på Stadio Olimpico, og røk ut. I fjorårsesongen lå alt til rette for at Lionel Messi skulle returnere til Champions League-finalen.

Barcelona vant nemlig 3-0 over Liverpool i den første semifinalen på Camp Nou. Uten Mohamed Salah og Roberto Firmino vartet Liverpool opp med «miraklet på Anfield», og vant 4-0 og tok seg til Champions League-finalen.

Møtet med legenden

Dette, samt stadig misnøye fra supportere rundt spillestil, har gjort at Valverde ved flere anledninger skal ha sittet utrygt i sjefsstolen på Camp Nou. Nå bekrefter avisen Mundo Deportivo at Barcelona tidligere hadde en backup-plan.

Det var nemlig usikkerhet rundt Valverde i løpet av 2018/2019-sesongen, og den gang skal Barcelona ha tatt kontakt med Thierry Henry rundt mulighetene for å ta over klubben.

Såpass langt skal Barcelona ha gått at de besøkte Henry for å lære mer om hans fotballfilosofi, og hva han foretrakk taktisk fra sine lag. Det skal også ha spilt en rolle at Henry har vært lagkamerat med Lionel Messi, og dermed kunne få det beste ut av argentineren, hevder avisen.

SMIL: Henrys forhold til Lionel Messi skal ha vært én av grunnene til hvorfor Barcelona vurderte Henry., Foto: Manu Fernandez (AP)

Barcelona skal også ha vært imponert over jobben Henry gjorde med det belgiske landslaget, der han har vært assistent for Roberto Martínez mellom 2016 og 2018.

Henry spilte i Barcelona, sammen med blant andre Lionel Messi, mellom 2007 og 2010. Sammen med Messi og trener Pep Guardiola var han blant annet med å vinne «El Triple» (Trippelen) i 2008/2009-sesongen, der Barcelona vant Champions League, LaLiga og den spanske cupen.

Planen skal ha vært å hente inn en annen Barcelona-kjenning, Gabriel Milito, som assistent for Henry. Den argentinske midtstopperen var en godt likt figur i garderoben på Camp Nou, og spilte i Barcelona mellom 2007 og 2011.

Ansettelsen av Henry skal uansett ha falt sammen da franskmannen hadde et mislykket treneropphold i Monaco, mens Valverde bestemte seg for å fortsette i Barcelona i februar 2019.

Treneryrket

Baskeren har vunnet LaLiga to år på rad med Barcelona, og i sin første sesong vant han også den spanske cupen med «Blaugrana». I den andre sesongen tapte de finalen mot Valencia.

Valverde sitter på kontrakt med Barcelona til 2020, og navn som Erik ten Hag (Ajax), Ronaldo Koeman (det nederlandske landslaget) og Marcelo Gallardo (River Plate) har den siste tiden blitt nevnt som mulige erstattere derom han forsvinner.

Han tok over Barcelona etter tidligere Spania-trener Luis Enrique, som ledet klubben mellom 2014 og 2017. Han vant også «El Triple» i Barcelona, da Barcelona vant tre titler i 2014/2015-sesongen.

For Thierry Henrys del så er han tilbake i Nord-Amerika, denne gangen som trener, med klubben Montreal Impact. Henry spilte i Major League Soccer mellom 2010 og 2014 for New York Red Bulls, før han la skoene på hylla.

Som nevnt hadde han et kort opphold som Monaco-trener mellom oktober 2018 og januar 2019 da han erstattet Leonardo Jardim. På sine 20 kamper som Monaco-trener tapte Henry 11, spilte fem uavgjort og vant kun fire.

Også Gabriel Milito har siden gått inn som trener. Han har valgt å prøve seg i hjemlandet Argentina, og er i dag trener for storklubben Estudiantes de la Plata. Han ble hentet inn av en annen kjenning i Europa, nemlig styreformann Juan Sebastián Verón.