Spansk avis: - David de Gea har valgt å ikke forlenge med Manchester United

Franske Paris Saint-Germain skal være veldig interesserte i å hente spanjolen.

Situasjonen rundt David de Gea ser ut til å ha tatt en ny vending. Ifølge den spanske avisen AS har burvokteren bestemt at han ikke ønsker å forlenge sin kontrakt med Manchester United.

De skriver meldingen om De Geas ønske om å ikke forlenge har gjort at Paris Saint-Germain nå ser muligheten for å hente 28-åringen i løpet av sommerens overgangsvindu.

Kontrakten til De Gea utløper sommeren 2020, og skal ifølge AS skal United ha satt en prislapp på 68 millioner euro (rundt 670 millioner norske kroner) dersom de vil hente spanjolen denne sommeren.

Det har tidligere blitt hevdet av engelske The Mirror at United skal ha gjort det klart for De Gea, og stjernespiller Paul Pogba, at de ønsker at begge er del av Ole Gunnar Solskjærs prosjekt for fremtiden på Old Trafford.

I den franske hovedstaden skal man allerede være klare til å forhandle frem en avtale denne sommeren, og AS skriver at en potensiell overgang for De Gea fort kan inkludere at PSG sender spillere til United i en byttehandel.

I verste fall, for Uniteds del, kommer den tidligere Atlético Madrid-keeperen til å signere gratis for den franske hovedstadsklubben så fort kontrakten med United går ut til neste sommer.

Også engelske The Sun skriver at De Gea har valgt å avslå Uniteds siste kontraktstilbud. Ifølge den engelske tabloidavisen skal United ha sagt nei til å betale De Gea 350.000 pund i uken (rundt 3.9 millioner kroner)

Dette skal være en gasje PSG er villige til å betale, skal vi tro den spanske avisen. Kontraktssituasjonen rundt David de Gea har vært et tema over lengre tid, og United skal ha jobbet intenst med å sikre seg den spanske keeperen på forlenget kontrakt.

Tidligere har det blitt rapportert at United hadde gitt De Gea en uke på å bestemme seg for hvorvidt han ønsket å bli værende på Old Trafford, og signere kontrakten United hadde tilbudt ham.

Skulle keeperen velge å signere for PSG blir han fort den andre United-spilleren til å skrive under for de blåkledde på kort tid. Det er blitt gjort klart at Ander Herrera er ferdig på Old Trafford, og flere medier hevder at han skal være klar for PSG.

Keeperen ankom Manchester United i 2011, og har vært med å vinne Premier League med de rødkledde i 2012/2013. Han kan også se tilbake på seieren i FA-cupen 2015/2016 og Europa League-triumf i 2016/2017.