Spansk avis: - Korona-krisen kan sikre Pogbas overgang til Real Madrid

Den pågående pandemien kan fort gjøre at overgangssummer senkes, hvilket kan bety et nytt Madrid-fremstøt på Uniteds franske stjerne.

Overgangssagaen rundt Paul Pogba ruller videre, til tross for den stoppen i europeisk klubbfotball. Franskmannens fremtid på Old Trafford har vært et tema lenge, og ser ut til å fortsette å være et snakketema.

Tidligere har det blitt omtalt at Pogba ønsker å forlate Manchester United, og både Juventus og Real Madrid har blitt koblet til den franske midtbanestjernen ved flere anledninger.

Såpass langt har det godt at agent Mino Raiola har diskutert åpent med spanske Marca at han gjerne ønsker å se en av sine stjerner på Santiago Bernabéu, hvilket har ført til at mange har assosiert Pogba med en overgang til Madrid.

Korona

Den spanske avisen AS hevder mandag at Paul Pogba kan nærme seg en overgang til Real Madrid, og at han prioriterer å bytte ut den røde delen av Manchester, for den hvite Madrid-drakten til sommeren.

Det skal nærme være mulighet både å signere for Juventus, samt signere en ny kontrakt med Manchester United, men VM-vinneren fra 2018 skal være tydelig på at han vil signere for Zinedine Zidanes klubb, skriver avisen.

Videre hevder de at Manchester United hadde en prislapp på rundt 100 millioner pund for Pogba, men at denne nå har blitt markant lavere den siste tiden.

Grunnen for dette, ifølge AS, er korona-krisen som herjer på verdensbasis. Det er blitt spekulert i hvorvidt overgangsmarkedet kan kjenne effekten av pandemien, og at dette betyr at klubber ikke lenger kan bruke gigantsummer på å hente spillere.

Spansk presse har tidligere omtalt at man anser Pogba som i en overkant dyr løsning for Real Madrid. Blant har man spekulert i om at Madrid ønsker å sløyfe en mulig Pogba-overgang, til fordel for blant andre Martin Ødegaard.

AS mener at Real Madrid anser Pogbas situasjon i United som helt optimal, da hans nåværende kontrakt på Old Trafford går ut sommeren 2021. Til tross for at United har en opsjon på å forlenge denne til 2022, så skal Madrid være positive.

Grunnlaget for dette skal igjen være at Pogba har gjort det klart at han vil dra, og United risikerer dermed å irritere ham i langt større grad, og beholde en misfornøyd spiller i enda et år, skriver AS.

Uro

For Manchester United skal det nemlig være klart at enten så må Pogba signere en kontrakt med klubben, som strekker seg til lengre enn 2022 eller så kommer de til å gå for et salg, skriver den spanske avisen.

Den siste tiden har det versert mange versjoner av hvordan ståa er rundt den franske midtbaneprofilen. Blant annet skal han har vurdert å bli værende på Old Trafford etter å ha sett klubbens utvikling den siste tiden.

Blant andre Bruno Fernandes, som har blitt en hit for Ole Gunnar Solskjærs lag, skal være en av motivasjonene til at Pogba åpnet opp for å bli værende i Manchester United, har det tidligere blitt hevdet.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Videre har hans bror, Mathias Pogba, snakket veldig åpent på spansk TV om at yngre bror Paul ønsker å forlate Manchester United, og at det fort kunne bety en overgang til Real Madrid.

Koblingen mellom Madrid og Pogba går langt tilbake, og blant andre Marca har vært veldig tydelig på at Zinedine Zidane ønsker å se sin landsmann på Santiago Bernabéu.

Sist uke ble det uansett hevdet av nettopp Marca at Madrid hadde sett seg ut Rennes-talentet Eduardo Camavinga, fremfor Pogba, da dette skal ha blitt ansett som en enklere overgang å få i orden.

Som tidligere nevnt, så er det blitt nevnt den siste tiden at Pogbas agent, Mino Raiola, har gjort det klart at han ønsker å se en av sine klienter på Santiago Bernabéu neste sesong.

Raiola har også vært i hardt vær den siste tiden etter å ha havnet i ordkrig med både United-trener Solskjær, så vel som som United-legenden Gary Neville.

