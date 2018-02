Spansk avis: - PSG kan selge Mbappé for å blidgjøre Neymar

Ønsker å erstatte med en av Neymars beste venner.

Det skal visstnok herske dårlig stemning mellom PSG-stjernene Neymar og Kylian Mbappé. Ifølge den spanske avisen El País skal dette nå ha gått såpass langt at PSG er åpne for å kvitte seg med Mbappé.

Avisen skriver at Neymar ikke føler seg komfortabel med å spille sammen med Mbappé, og frykter at den unge franskmannen kan stå i veien for hans jakt på Gullballen-trofeet.

Det skal i stor grad handle om at brasilianeren ikke er fornøyd med oppførselen til Mbappé på treninger. Det skal i stor grad handle om at Mbappé har blitt ansett som naiv og ignorant av Neymar.

Nektet å spille ballen



Dette skal de to ha tatt med seg ut på banen, og El País nevner flere tilfeller som skal være bevis på hvor lite de to superstjernene stoler på hverandre.

Blant annet nevner de situasjoner der Neymar skal ha nektet å spille ballen til Mbappé i en kamp mot Toulouse tidligere i februar. Mot Real Madrid skal også Dani Alves ha nektet å spille Mbappé igjennom. Avisen hevder at Alves har et nært forhold til sin landsmann, hvilket kan ha vært noe av grunnen til hvorfor heller ikke han ville spille til Mbappé.

De skriver videre at Alves brukte hele 71 minutter på å spille ballen til Mbappé på motstanderens banehalvdel, mens Neymar brukte 40 minutter på å registrere sin første pasning til den tidligere AS Monaco-spilleren.

Ifølge avisen skal Mbappé ha nektet å akseptere at det eksisterer et hierarki i PSG, og en direktør i klubben skal ha uttalt at «dersom Mbappé er bedre, så la oss håpe han ikke viser det helt ennå», grunnet det eksisterende hierarkiet, der Neymar sitter på toppen.

PSG-eier Nasser Al-Khelaifi skal nemlig ha bestemt at han vil bygge laget sitt rundt Neymar, da han ser på brasilianeren som selve personifiseringen av sitt PSG. Anskaffelsen av Neymar, som ble tidenes dyreste fotballspiller da klubben brukte 222 millioner euro (rundt 2,1 milliarder kroner) sommeren 2017, blir ansett som et steg mot å gjøre PSG til en av Europas virkelige fotballstormakter.

Vil ha Coutinho



Dette skal ha ledet til at både Manchester City og Barcelona har registert sin interesse for Mbappé, dersom franskmannen skulle bli aktuell til sommeren.

El País skriver at PSG skal være interesserte i en avtale der de betaler en overgangssum, samt Mbappé til Barcelona, og får Coutinho andre veien, er det som frister aller mest. Coutinho er nemlig en av Neymars aller beste venner, og en person han anser som sin «bror», hevder avisen.

De skriver videre at agenter med kjennskap til den potensielle avtalen anser at overgangen fort kan bli verdt over 300 millioner euro (rundt 2,9 milliarder kroner), dersom det skulle bli aktuelt.

Avisen skriver videre at Mbappé skal være klar for å ta en rolle under Neymar for å redde forholdet mellom de to stjernene. Han skal likevel ikke anse seg selv som under brasilianeren i et hierarki, og vil heller bevise seg selv verdig til å bli ansett som like stor i PSG som Neymar.

Han skal likevel være klar på at dersom Neymar nekter å anerkjenne ham, så vil brasilianeren dra en fordel ved at PSG-eier Al-Khelaifi allerede har bestemt at han ønsker å beholde Neymar.

Det skal nemlig ha eksistert en svarteliste fra PSG-eieren etter 1-3-tapet for Real Madrid der spillerne, så vel som trener Unai Emery, fikk skylden for tapet. Den eneste spilleren som ikke fikk kritikk fra Al-Khelaifi etter tapet i Madrid skal ha vært Neymar, hevder avisen.

