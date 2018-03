Spansk avis: - Real Madrid er usikre på Martin Ødegaard

Mener at nordmannen fortsatt ikke er klar for hovedstadsklubben.

Det kan gå mot et nytt låneopphold for Martin Ødegaard. Ifølge den spanske avisen Sport skal nemlig Real Madrid ha bestemt at den norske 19-åringen ennå ikke er klar for spill med klubbens førstelag.

Ødegaard, som har to scoringer for Heerenveen i den nederlandske Æresdivisjonen denne sesongen, skal likevel være tiltenkt en rolle i Madrids sesongoppkjøring.

Klubben skal nemlig ønske å se Ødegaard, samt brasiliaske Vinícius Júnior, som de hentet fra Flamengo for 45 millioner euro (rundt 430 millioner kroner) i fjor, på trening med resten av laget.

Les mer: Se Martin Ødegaards drømmescoring mot Ajax

Selv om avisen påpeker at det er Madrid-trener Zinedine Zidane som tar den endelige avgjørelsen, så skal klubben allerede ansett at de to supertalentene ikke er klare for å spille for Madrid.

De skriver videre at Real Madrid ikke skal synes Ødegaard har utviklet seg slik de har håpet, til tross for det vanvittige talentet. De mener ifølge avisens kilder at Ødegaards utvikling har stagnert.

Madrids prioritet denne sommeren skal være å signere en ny angrepsspiller, og avisen fremhever at det som taler imot både Vinícius Júnior og Ødegaard er nettopp det at de ikke har vist seg som utpregede målscorere.

Ødegaard ankom Real Madrid fra Strømsgodset i januar 2015, og har siden fått to offisielle kamper for Madrid siden overgangen. Han har i stor grad spilt for Madrids B-lag, Real Madrid Castilla.

Det har blitt flere sjanser i nederlandske Heerenveen, som han har vært lånt ut til siden januar 2017. Han står så langt med 41 kamper og tre mål for klubben.

Mest sett siste uken