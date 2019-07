Spansk avis: - Real Madrid misfornøyd med vekten til Eden Hazard

Skal ha vært syv kilo overvektig da sesongoppkjøringen med Real Madrid startet.

Det har overhode ikke vært den best tenkelige sesongoppkjøringen for Real Madrid og Zinedine Zidane. Allerede i kampen mot Arsenal mistet de stjerneskuddet Marco Asensio, som pådro seg en alvorlig kneskade.

Mot byrival Atlético Madrid ble Zidanes menn ydmyket, og tapte hele 3-7 for Diego Simeones mannskap. Det skal også være grunn til bekymring rundt Zidanes storsignering denne sommeren.

Spanske Sport, som først og fremst følger Barcelona tett, hevder at det skal herske stor misnøye internt i Real Madrid rundt belgiske Eden Hazard, som denne sommeren signerte fra Chelsea.

Ingen tillit

Den belgiske superstjernen skal nemlig, ifølge Sport, ha vært syv kilo overvektig da han møtte opp til sesongoppkjøringen med Madrid i Canada. Det skal ha fått klubbpresident Florentino Pérez til å se rødt.

De skriver at Madrids mektige sjef allerede nå har gjort det klart at han ikke har tillit til Hazard, og at signeringen av superstjernen ble gjort først og fremst etter ønske fra Zidane.

Eden Hazard skal ha kostet Real Madrid 100 millioner euro (ca 941 millioner kroner), og ble dermed en av tidenes dyreste spillere i klubbens historie. Han skal trone øverst på lista sammen med Gareth Bale, som i sin tid også skal ha kostet 100 millioner euro.

Resultatmessig har et på ingen måte vært noen god oppkjøring for Real Madrid. De tapte mot Bayern München, mens de seiret på straffesparkkonkurranse mot Arsenal. Deretter fulgte den tidligere nevnte ydmykelsen i oppgjøret mot Atlético Madrid.

Skadeproblemer

Real Madrid hadde en fryktelig 2018/2019-sesong der de endte på tredjeplass i La Liga, og ble sendt ut av Champions League i åttedelsfinalen mot Ajax. De gikk inn i fjorårets turnering som mester de siste tre årene.

Og problemene stopper ikke med Hazard og resultatene, skal vi tro den spanske avisen. Skadeproblemene har nemlig hopet seg opp for Madrid underveis denne sommeren.

Fra før har de mistet Asensio til en alvorlig kneskade, men både Ferland Mendy og Luka Jovic, som begge ble hentet denne sommeren, skal også ha pådratt skader.

Det samme skal også Brahim Díaz ha gjort, som ble hentet i januar fra Manchester City. Det skal i første omgang handle om muskelskader for unggutten.