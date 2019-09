Spansk avis: - Real Madrid vil strekke seg langt for å hente Kylian Mbappé

Skal være på toppen av trener Zinedine Zidanes ønskeliste til neste sommer.

Overgangsvinduet har nylig stengt i Spania og Frankrike, men det stopper ikke ryktene fra å florere. Blant dem som var mest i ryktebørsene denne sommeren var Paris Saint-Germain, men det var forholdsvist stille rundt stjernespiller Kylian Mbappé.

Nå skriver den spanske avisen Sport at det uansett har vært kontakt mellom Real Madrid og Paris Saint-Germain rundt en overgang for mannen som skjøt Frankrike til VM-gull.

20-åringen skal nemlig stå øverst på ønskelisten til Madrids franske trener, Zinedine Zidane, dersom vi skal tro den spanske avisen.

Hazard-taktikken

De hevder at Florentino Pérez, Madrids mektige president, har gjort det tydelig for PSG-sjefene at han vil «gjøre alt som står i sin makt» for å hente 1998-modellen til Santiago Bernabéu neste sommer.

Det har tidligere blitt meldt av den spanske avisen Marca at Madrid har lenge fulgt denne tett med på situasjonen rundt Mbappé, og hva hans fremtid potensielt kan bringe.

De har meldt at franskmannen skal være lunken til ideen om å signere en ny kontrakt i den franske hovedstaden, hvilket potensielt har kunnet åpne for en overgang til Madrid.

Tidligere PSG-trener, og nåværende Arsenal-sjef, Unai Emery har tidligere avslørt til spansk radio at pariserne måtte kjempe en tøff kamp mot nettopp Madrid sommeren 2017 da Mbappé ble signert.

GALACTICO: Eden Hazard har nylig fått sin drømmeovergang til Real Madrid, og Chelsea tjente også greit på overgangen. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Emery gikk langt i å hevde at Mbappé selv egentlig ønsket å signere for Real Madrid, men at PSG la «de nødvendige økonomiske summene på bordet» for å sikre seg den franske landslagsstjernen.

Sport skriver videre at Madrid har en langsiktig plan for hvordan de ønsker å sikre seg Mbappé. For skal de ikke klare å hente ham sommeren 2020, så vil de vente til sommeren 2021.

Dette skal være del av en overgangsstrategi som de også benyttet seg av da de kapret Eden Hazard fra Chelsea tidligere denne sommeren. Hazard hadde kun ett år igjen av kontrakten, og dermed måtte Chelsea selge for å sitte igjen med noe for belgieren.

Det samme scenarioet vil være aktuelt i 2021, da den franske spissen står igjen med kun ett år av sin kontrakt som løper ut i 2022 med PSG.

Zinedine Zidanes drøm hevdes å være å samle Mbappé og landsmann Paul Pogba i den spanske hovedstaden neste sommer. Hele sommeren har det versert rykter rundt Pogbas fremtid på Old Trafford.

Neymar og Pogba-sagaene

Det ble gjort veldig tydelig at han ønsket å forlate Manchester United denne sommeren, og at Real Madrid var tydelig interessert i å sikre seg den franske midtbanespilleren.

Blant andre agent Mino Raiola var ute i pressen og snakket om at franskmannen ønsket å bevege på seg fra Old Trafford denne sommeren. Enden på visa ble at han ble værende på Old Trafford.

For Paris Saint-Germains del så har sommeren i stor grad handlet om Neymar og en potensiell overgang til Barcelona. Tidligere lørdag var Barcelona-president Josep Bartomeu ute og hevdet at de gjorde alt de kunne for å sikre seg brasilianeren.

DRØMMEN: Zinedine Zidane skal ønske å hente både Kylian Mbappé og Paul Pogba til Real Madrid. Foto: Franck Fife (AFP)

Ryktene rundt Neymar svirret i lang, lang tid og blant andre overgangsguruen Gianluca di Marzio hevdet at det lå an til enighet mellom PSG og katalanerne rundt en sensasjonell retur til Camp Nou.

Også Neymar ble værende der han var denne sommeren, og også han sitter på en kontrakt frem til sommeren 2022 med klubben som spiller sine hjemmekamper på Parc des Princes.

PSG har fått en god start på den hjemlige ligaen i Frankrike, og leder divisjonen på bedre målforskjell enn Rennes, Nice og Angers etter fire kamper spilt av årets Ligue 1-sesong.

I LaLiga har både Barcelona og Real Madrid fått en tøffere start enn ventet. Barcelona står med kun fire poeng på sine første tre kamper og befinner seg på 8. plass, mens Real Madrid ligger på 5. plass med ett poeng mer. Det er Atlético Madrid som leder LaLiga etter full pott på de første tre kampene.