Spansk avis: - Syv spillere ble bestukket før kampen mellom Real Valladolid og Valencia

Tidligere LaLiga-kaptein pekes ut som en av de sentrale figurene.

Fort kort tid siden smalt nyheten i spansk presse om at politiet anklaget flere spanske fotballprofiler for å ha bidratt til kampfiksing i spansk fotball.

Nå hevder avisen El Mundo at de har fått tilgang til eksklusive transkriberinger av samtaler som angivelig avdekker at syv spillere i Real Valladolid skal ha latt seg bestikke i forkant av sesongens siste seriekamp mot Valencia.

Oppgjøret endte 2-0 til gjestene, og ble til slutt avgjørende for at laget fra Mestalla spiller Champions League også i 2019/2020-sesongen.

Ifølge transkriberingen hevdes den tidligere fotballspilleren Carlos Aranda å ha uttalt «hør her, la Valencia vinne første omgang og stå igjen som vinnere på slutten, OK?» og «det er syv spillere som er kjøpt og betalt, ingen flere».

Valladolid-spillerne som er nevnt i forbindelsen med saken har til gode å uttale seg, men Real Valladolid la ut en pressemelding sist uke der de tar sterk avstand fra kampfiksing etter at deres klubb først ble nevnt i media i forbindelse med etterforskningen.

Også Valencia har lagt ut en pressemelding der de også tar sterk avstand fra kampfiksing.

Les mer: - Flere spanske fotballprofiler arrester i forbindelse med ny kampfiksingssak

- Du vet hva dette er

I samme samtale, der El Mundo hevder at Aranda snakker med en venn, skal han angivelig ha sagt «altså, du vet hva dette er, ingen kan få innsyn i dette, men du vet hva dette er. Ingen kan vite. Ingen betyr ingen, ingen. Ikke engang vennene dine. Ingen», skal Aranda ha sagt.

Avisen skriver at Aranda og tidligere Real Madrid-midtstopper Raúl Bravo så skal ha satt summer på resultatet de har blitt enige om. Videre hevdes det at tidligere Valladolid-kaptein Borja Fernández, som spilte sin siste kamp for klubben, skal være blant de som har hjulpet til med å få ordnet kampen.

KAMPEN: Det er den siste serierunden mellom Real Valladolid og Valencia som skal sterkest mistenkes for kampfiksing. Foto: Oscar Del Pozo (AFP)

Den juridiske oppsummeringen av oppgjøret, slik El Mundo hevder å ha fått tilgang til, er: «det er tilsynelatende at det avtalte resultatet er at Valencia skulle stå som vinnere i første omgang, og når kampen var over, hvilket ble oppfylt ved hjelp av Valladolid-spillerne».

I den samme samtalen som avisen skal ha fått tilgang til skal Aranda ha påpekt at man «burde sette 10.000 euro på den kampen, så vinner du 20.000 euro». Bravo, på sin side, skal ha møtt med Fernández, mens det også hevdes å eksistere bevis for at flere av spillerne skal ha møttes på en grillfest hos kantspiller Keko Gontán.

Andre kampen

Videre hevdes det at Borja Fernández har vært essensiell for at kampfiksingen i Valladolid skal ha vært mulig da han var «i en privilegert posisjon for å kunne påvirke alle eller noen spillere».

Det hevdes av El Mundo at for sin jobb i denne saken skal Fernández ha blitt lovet «minst 50.000 euro for sine anstrengelser».

Dette er den andre kampen som det tittes på for kampfiksing. Tidligere har spansk presse rapportert at oppgjøret mellom Huesca og Gimnastic fra mai 2018 også var under etterforskning.

TELEFONOPPTAK: Carlos Aranda skal ha vært en av de sentrale figurene i kampfiksingen. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Siden har det blitt bekreftet at Huesca-president Agustín Lasaosa har gått av i den klubben som rykket ned fra LaLiga denne sesongen, etter at han ble nevnt som en av de sentrale figurene i aksjonen som omtales som «Operación Oikos».

Både Aranda og Bravo har blitt arrestert, men betalte ut sine kausjoner i fengslet i Zaragoza. Det samme skal nevnte Lasaosa ha gjort, mens også tidligere Iñigo López, tidligere spiller i Huesca, skal være ute på kausjon.

Både Huesca og Real Valladolid spilte LaLiga-fotball denne sesongen, etter å ha rykket opp fra andre nivå sesongen 2017/2018. Huesca rykket ned etter å ha endt sist på tabellen.

Valladolid, på sin side, endte på 16. plass i ligaen og er ventet å spille 2019/2020-sesongen i den øverste divisjonen av spansk fotball. Det er enda ikke blitt varslet muligheter for degradering eller poengtrekk for klubben.