Spansk avis: - Zidane bestemmer om Ødegaard kommer tilbake neste sesong

Avisen hevder at det fort blir Real Madrids trener som har det siste ordet i nordmannens endelige valg.

Det er fortsatt ikke blitt kommunisert hvorvidt Martin Ødegaard ønsker å fortsette i Real Sociedad, eller om han skal tilbake til Real Madrid etter denne sesongen.

Tidligere denne uken var Real Sociedads sportssjef, Roberto Olabe, ute i media og meldte at han tror Ødegaard har bestemt seg. Han hevdet da også at nordmannen er den som tar valget.

Ifølge den spanske avisen Sport kan det uansett se ut til at nordmannen ønsker at valget skal taes av Zinedine Zidane.

Zidanes valg

Real Madrids karismatiske trener skal nemlig være den som sitter med siste ord, hevder avisen. For dersom det er tiltenkt at Ødegaard skal spille, så vil han være åpen for en retur til Santiago Bernabéu, hevdes det.

Avisen skriver at Ødegaard ønsker å få garantier rundt startplass i Real Madrid, og at Zidane nå må bestemme om han ønsker å rydde vei for Ødegaard.

Det vil i så fall bety at spillere som Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos og Federico Valverde må finne seg i at 21-åringen fra Drammen anses som et førstevalg, hevder Sport.

BESTEMMER: Zinedine Zidanes valg kan fort bli viktig for Ødegaard. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Dersom Ødegaard ikke får de garantiene, så skal han være mer interessert i å bli værende i Real Sociedad også neste sesong, slik avtalen mellom de tok klubbene er.

I praksis er Ødegaard utlånt til Real Sociedad i én sesong, hvilket betyr at Madrid kna hente ham tilbake. Klubbene skal uansett ha kommet til en enighet om at Ødegaard skulle være på Anoeta i to sesonger.

Grunnen til at man kun har signert lån for én sesong er at det strider i mot LaLigas reglement å bli enige om et lån for overskrider én sesong av gangen.

Det har tidligere blitt bekreftet av Real Sociedad-president Jokin Aperribay at klubbene har en enighet på to sesonger, og at dersom de oppnår målene sine, så vil det være enklere for dem å kunne holde på Ødegaard.

Det er nettopp utviklingen i Real Sociedad som gjør at det lenge har blitt spekulert i hvorvidt Real Madrid ønsker å hente nordmannen tilbake et år i forkant.

Hverken Martin Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, eller Real Sociedad-direktør Roberto Olabe, har besvart Nettavisens henvendelser lørdag.

Madrid i tankene?

Denne sesongen har Ødegaard nemlig levert syv scoringer og åtte målgivende totalt, og ble kåret til ligaens beste spiller for september.

Han ble også den store helten da han scoret og hadde en målgivende mot giganten Atlético Madrid, da Anoeta åpnet på ny etter renovering tidligere denne sesongen.

Ifølge spanske Marca skal nemlig Real Madrid ha store planer for hvordan de ønsker å bygge laget rundt nordmannen, som slo igjennom som 15-åring i Strømsgodset.

BLANT STJERNENE: Ødegaard har blant annet spilt mot Lionel Messi denne sesongen. Foto: (NTB scanpix)

Det skal nemlig være ønsket at Ødegaard blir lederen på midtbanen i Real Madrid når de åpner nye Santiago Bernabéu. Der skal han spille på det som omtales som et «superlag», sammen med blant andre Erling Braut Haaland, dersom Madrid-president Florentino Pérez får det som han ønsker.

Tidligere denne sesongen har det også kommet frem at flere av Marca sine lesere heller ønsker å se Ødegaard på midtbanen til Real Madrid enn Luka Modric.

Samtidig har det også blitt hevdet at det nettopp er kroaten som holder mye av nøkkelen til Ødegaards umiddelbare fremtid på Santiago Bernabéu.

Skulle Modric nemlig bestemme seg for å forlate den spanske hovedstaden denne sommeren, vil Madrid ønske å fremskynde sine planer for å involvere Ødegaard i sine planer, hevdet Marca.