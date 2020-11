Spansk avis: Dette er Zidanes grep som skal gjøre Ødegaard til en stjerne

Real Madrid-sjefen skal ha gitt én av verdens beste spillere i oppgave å være en mentor for den norske landslagsspilleren.

Det er den spanske sportsavisen AS som skriver at hovedtrener Zinedine Zidane bruker den krotatiske maestroen Luka Modric (35) helt bevisst opp mot Martin Ødegaard (21).

Avisen skriver at Modric er en mentor for nordmannen i Real Madrid og at han skal bidra til at 21-åringen blir en framtidig stjerne i den spanske klubben.

- God kjemi

I de siste kampene har samarbeidet mellom Ødegaard, Modric og Toni Kroos fungert meget bra på midtbanen til Real Madrid og trioen ser ut til å ha funnet tonen. AS skriver at spesielt Ødegaard og Modric har en veldig fin kjemi seg imellom.

LES OGSÅ: Glimt skal ha fått brev fra Real Madrid etter gullbragden: - Har fått bekreftet at det er ekte

Under Champions League-kampen mot Inter nå nylig fanget også kameraene opp at kroaten ga den norske unggutten en god klapp på hodet da Ødegaard ble tatt av banen etter rundt 57 minutters spill.

- Han er en veldig god gutt og han er veldig talentfull. Han kommer til å hjelpe oss med sine kvaliteter, har Modric tidligere uttalt om sin norske kollega.

Ødegaard leverte en meget god kamp mot laget fra Milano og fikk mye skryt for sine bidrag i kampen. Real Madrid vant den tøffe bortekampen med 2-0.

Ifølge AS så ønsker trener Zidane å involvere Ødegaard mer og mer i førsteelleveren i tiden som kommer. Så langt har han vært på banen i seks kamper for klubben, men har også slitt med en skade denne høsten og vært ute en periode.

LES OGSÅ: Storavis: Ødegaard største Real Madrid-lyspunkt i helgen

Perry imponert

Det er ikke bare på banen og i kampene at Modric veileder Ødegaard. Også utenfor banen hevder AS at veteranen er til stor støtte for den norske landslagsspilleren.

Landslagsassistent Per Joar Hansen har også fått med seg den gode kjemien Ødegaard har med Real Madrids midtbaneprofiler og sa dette til Nettavisen nylig:

- Hvis man tar for seg han i onsdagens Champions League-debut, så er det ganske spesielt at du har en gutt fra Drammen som danner midtbanetrio med Luka Modric og Toni Kroos. Martin har levert godt i kampene for Los Blancos, men det er først på onsdag at du så hvor mye resten av lagkameratene stoler på han. Både Modric og Kroos ønsket å spille han, og de andre virket å se til han for å skape ting. Veldig gøy.

LES OGSÅ: Ødegaard fikk Champions League-debuten da Real Madrid tok viktig seier mot Inter

- Modric ønsker å bli

Når det gjelder Modric har det vært spekulasjoner rundt framtiden til den 35 år gamle stjernen i storklubben, men mentorrollen han har for Ødegaard skal være én av grunnene til at Zidane ønsker å beholde midtbanespilleren videre.

Selv om Modric nå er inne i sitt siste kontraktsår med Real Madrid, har han også selv gitt uttrykk for at han ønsker å fortsette karrieren i den spanske klubben.

Modric ble hentet til Real Madrid fra Tottenham i 2012 og har etablert seg som én av verdens beste midtbanespillere etter at han kom til klubben. Med Real Madrid har kroaten blant annet vunnet fire Champions League-titler og to ligatitler.

LES OGSÅ: Avslører drama rundt Ødegaards Real Madrid-retur: - De sa han skulle bli

I 2018 ble 35-åringen kåret til årets beste fotballspiller av FIFA. Samme år var han sentral da Kroatia tok seg til finalen i VM, der det ble tap for Frankrike.

Onsdagens resultat mot Inter betyr at Real Madrid har grep om avansement fra gruppe B i Champions League, med sju poeng fra fire kamper.

Zinedine Zidanes menn har ikke fått noen optimal start i den hjemlige La Liga og står der med 17 poeng etter og ligger på en foreløpig fjerdeplass. Opp til Real Sociedad på topp - Ødegaards gamle klubb - er det imidlertid kun seks poeng. Real Madrid har også én kamp mindre spilt enn laget som topper tabellen.

Reklame Black Friday: 20 kupp du gjør på sport og friluft