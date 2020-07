Spansk avis mener Martin Ødegaard kan hentes tilbake til Real Madrid i sommer

Det er fremdeles uklart hvor nordmannen spiller neste sesong.

Den spanske storavisen Marca lanserer Martin Ødegaard som «løsningen på Real Madrid sin økonomiske krise».

I et blogg-innlegg tar journalist Carlos Carpio for seg overgangsmarkedet etter koronaviruset, samt de mange utfordringene Real Madrid og resten av fotballverdenen står overfor i det kommende vinduet.

Marca-journalisten har sett på La Liga-mesteren sin strategi for å forsterke stallen fremover. Han er tydelig på at Real Madrids opprinnelige planer har forandret seg drastisk de siste månedene.

Paul Pogba skal ikke lenger være et realistisk mål for Madrid-klubben, noe Zinedine Zidane skal ha innsett.

I tillegg har Kylian Mbappe kunngjort at han fortsetter i PSG i ytterligere en sesong.

HAR IMPONERT: Ødegaard har gjort sine saker veldig godt i Real Sociedad. Foto: Ander Gillenea (AFP / NTB scanpix)

- Han har eksplodert

Hovedfokuset til Florentino Perez og resten av ledelsen skal ifølge Marca nå være å kvitte seg med spillere for å trygge den økonomiske situasjonen. Gareth Bale nevnes som en spiller som Zidane ønsker å kvitte seg med, men det kan bli lettere sagt enn gjort etter waliserens agent sine uttalelser etter at ligagullet ble sikret.

- Gareth har det bra. Han har to år igjen av kontrakten sin. Han liker å bo i Madrid og han skal ingen steder, uttalte Barnett til BBC for kort tid siden.

Videre hevder avisen at Ødegaard kan være løsningen for Real Madrid kommende sesong med tanke på at nordmannen allerede er klubbens eiendom, og dermed ikke vil koste klubben noe å hente tilbake fra utlån i Real Sociedad.

- Med Ødegaard er status at han har eksplodert og at det allerede er en realitet. Det eneste som er en snubletråd og som må unngås, er hans eventuelle motvilje til å dra tilbake til de hvitkledde i Madrid istedenfor å fortsette å utvikle seg i San Sebastian i ett år til, skriver avisen.

Har imponert

Ødegaard har imponert etter at han ble lånt ut til La Real. Den tidligere Strømsgodset-spilleren var også med da UEFA.com presenterte sin La Liga-ellever bestående av spillere som har fått sitt gjennombrudd denne sesongen.

Der figurerer han blant annet sammen med Barcelonas 17 år gamle vidunderbarn Ansu Fati. Hele laget ser slik ut:

Keeper: Unai Simón

Backer: Víctor Díaz, Domingos Duarte, Jules Koundé og Pervis Estupiñán.

Midtbanespillere : Fede Valverde, Martin Ødegaard og Takefusa Kubo.

Spisser: Ansu Fati, Lucas Ocampos og Carlos Hernández.

21-åringen startet sesongen i baskerklubben på forrykende vis, men har sammen med laget opplevd en formdupp etter koronapausen.

Real Sociedad hadde lenge heng på mesterligaplassering og lå på 4.-plass gjennom viruspausen. Etter formsvikten endte sesongen med 6.-plass, og dermed plass i europaligaen.

Det endte med fire ligamål og seks målgivende pasninger i drammenserens første La Liga-sesong.