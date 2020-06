Spansk avis: Ødegaard blir i Real Sociedad ett år til

Før søndagens La Liga-oppgjør mellom Real Sociedad og Real Madrid meldte avisen AS at Martin Ødegaards leieavtale vil bli forlenget med ett år.

Mange ventet at Real Madrid ville hente den unge nordmannen tilbake i sommer, men ifølge avisen har storklubben besluttet å la ham utvikles i Real Sociedad også neste sesong. Ødegaard har tatt store steg i spill for San Sebastian-klubben denne sesongen.

AS hevder at viruskrisen har gjort at Real Madrid-ledelsen har besluttet å utsette den planlagte foryngelsesprosessen ett år, og at Ødegaard følgelig leies ut til sommeren 2021.

Ved siden av AS har også TV-rettighetshaver Bein Sport meldt om at Ødegaard-utleieavtalen vil bli forlenget. AS skriver imidlertid at forlengelsen ikke vil bli formalisert før ved sesongslutt.

Ødegaard spiller fra start i søndagens hjemmekamp mot klubben han har kontrakt med.

(©NTB)