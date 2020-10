Spansk avis: Ødegaard ute en måned

Martin Ødegaard må regne med en måned på sidelinjen, melder Marca.

Martin Ødegaard er satt ut av spill i en måned på grunn av skaden han har pådratt seg i leggen.

Det melder den spanske avisen Marca.

Det var TV 2 som først omtalte saken i Norge.

Dersom rapportene fra Spania stemmer, står Ødegaard i fare for å gå glipp av landskampen mot Romania 15. november. Trolig spiller Norge også treningskamp mot Israel fire dager tidligere.

Han går også trolig glipp av Real Madrids seks neste kamper. Blant annet mot Barcelona førstkommende helg og hjemmemøtet med Inter i Champions League 2. november.

Ødegaard har de siste årene slitt med en «jumpers knee-smerter». Etter forrige landslagssamling, der Ødegaard spilte totalt 260 minutter mot Serbia, Romania og Nord-Irland, ble det kjent at 21-åringen har pådratt seg en skade i leggen.

Drammensgutten startet sesongens to første kamper for Real Madrid mot Real Sociedad og Real Betis. Han fikk også et kort innhopp mot Levante 4. oktober.

Det er snaue seks år siden Ødegaard, 15 år gammel, ble hentet til Real Madrid fra Strømsgodset. Han har siden vært lånt ut til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad.