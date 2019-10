Spansk ekspert: - Martin Ødegaard er bedre enn dagens midtbanespillere i Real Madrid

Marca-journalist José Félix Díaz hevder at Real Madrid kunne ha trengt den norske midtbanejuvelen allerede nå.

ULLEVAAL (Nettavisen): Díaz har vært en av Spanias mest respekterte fotballjournalister i en årrekke, og er en av de som følger Real Madrid aller tettest. Og som veldig mange andre, så har også Díaz latt seg begeistre av Martin Ødegaards prestasjoner i La Liga hittil denne sesongen.

- Han har tatt alle med storm i Spania. Han har gått fra vidunderbarn til å bli voksen, og viser nå det alle snakket om. Han kommer til å bli en stjerne i Real Madrid, det er jeg helt overbevist om, sier den spanske journalisten til Nettavisen.

- Han har noe uvurderlig

Díaz har jobbet med spansk fotball i over 20 år, og er per dags dato sjefsredaktør for Real Madrid-dekningen i Spanias største avis, Marca.

- Jeg fulgte høydepunktene fra da han spilte i Nederland, men nå som er han tilbake i spansk fotball, ser jeg han har noe uvurderlig i dagens fotball. Han har løpskapasitet, men han har også alderen, hurtigheten og styrken, forteller journalisten.

- Er han god nok for å spille på midtbanen til Real Madrid per dags dato?

- Det er ingen tvil om at han blir hentet tilbake neste sesong. Han er faktisk bedre enn (Toni) Kroos og (Luka) Modric akkurat nå, det mener jeg.

Grunnen til at Real Madrid ikke kan hente Ødegaard tilbake «når som helst», er at 20-åringen er utlånt til den baskiske klubben på en «1+1-kontrakt», som betyr at han må signere en ny avtale med Real Sociedad, når denne sesongen er over.

Det betyr, i teorien, at Ødegaards avtale med klubben fra Baskerland kan sies opp etter denne sesongen.

- Tror du at Zinedine Zidane (Real Madrids trener) kunne ha ønsket å hente Ødegaard tilbake allerede nå?

- Zidane har ikke regnet med han, siden klubben har valgt å utvikle Ødegaard steg for steg, men han er nødt til å gjøre det neste sesong, hvis han fortsatt trener Real Madrid, mener Díaz.

- Halvkomisk

Hovedpersonen selv er ganske rolig rundt all oppmerksomheten, og er ganske klar på at dette ikke er riktig tidspunkt for å snakke om en Real Madrid-retur.

- Det er litt halvkomisk. Vi har spilt syv-åtte kamper og folk begynner å snakke om jeg kunne spilt for Real Madrid nå. Det er ikke mitt fokus, det er tidlig og vi får se hva som skjer. Men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sa 20-åringen til Nettavisen tidligere i uken.

SMIL: Ødegaard har grunn til å smile om dagen etter fremragende prestasjoner i den spanske ligaen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ikke noe stort fokus

Den spanske landslagssjefen Robert Moreno fikk også mange spørsmål om Martin Ødegaard, da spanjolene hadde pressekonferanse fredag kveld i Oslo. Han var enig i at Ødegaard har tatt store steg, men ville ikke være med på at det er en spiller som bør få et ekstra fokus rettet på seg til lørdagens EM-kvalifiseringskamp.

- Ødegaard gjør det veldig bra, men jeg ville ha aldri laget en spesifikk plan for en spiller. Dette er et lagspill. Norge har Joshua King og Stefan Johansen som også gjør det veldig bra, så dette kan jeg avvise, sa Moreno til Nettavisen.

Díaz. som også fulgte pressekonferansen tett, var også sikker på at Moreno ikke bløffet.

- Han har en plan for hele det norske laget. Ja, Ødegaard har blitt en sensasjon i Spania, men han har fortsatt ikke bevist noe stort internasjonalt. De vil selvfølgelig følge med på ham, men ikke noe mer enn det, hevdet den spanske fotballeksperten.