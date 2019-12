Spansk ekspert hyller Ødegaard: - Det er ingen andre som han

Martin Ødegaards høstsesong vekker oppsikt i spansk media.

Det er på kommentatorplass at en av Spanias største aviser, Marca, vier oppmerksomhet til Ødegaard. Nordmannens utrolige form i La Liga har gjort at kommentator Carlos Carpio nå mener at Real Madrid «ikke har råd til å låne han ut én sesong til».

Etter søndagens vanvittige assist og frisparkscoring mot Osasuna hylles Ødegaard for det Carpio mener er et «opprørende» høyt nivå uke etter uke.

- Etter å ha gått på lån til San Sebastian i to sesonger fra Real Madrid, med en opsjon på å bli hentet tilbake etter en sesong, har Ødegaards utvikling vært raskere enn noen kunne ha forestilt seg, skriver Marcas kommentator.

Mener Real Madrid må hente han tilbake

Marcas kommentator slår fast at Ødegaard har vært La Ligas beste offensive midtbanespiller denne sesongen.

- Det vil bli umulig for Real Sociedad å beholde den beste offensive midtbanespilleren i La Liga, fordi Real Madrid har ikke råd til å gi ham bort og låne han ut for enda en sesong.

- Alt de må gjøre er å overbevise han at tiden hans har kommet. At han vil bli viktig og at han vil spille på grunn av en veldig enkel grunn: Det er ingen andre som han, fortsetter han om nordmannen.

Ødegaards frisparkmål mot Osasuna beskrives nærmest som en Messi-kopi. Uken før viste han også hvilket nivå han har kommet opp på, da Real Sociedad med Ødegaard i en av hovedrollene, spilte uavgjort 2-2 mot Barcelona med Lionel Messi i spissen.

Om søndagens vanskelige bortekamp mot Osasuna får Ødegaard nærmest uhemmet skryt.

- Han gjorde alt og han gjorde det bra. Uansett hvor dårlig banen på El Sadar var, så var ballen limt fast til Ødegaards venstre fot og han kjørte sikksakk forbi forsvarerne og fant løsninger ved hver eneste sving.

To år

Ødegaard ble i sommer lånt ut til Real Sociedad for to år. Real Madrid har uansett mulighet til å hente nordmannen tilbake etter den første sesongen på grunn av en muntlig avtale klubbene i mellom.

Ifølge Marcas kommentator skal Madrid-klubben være glad for at de var tidlig ute og sikret seg Ødegaard fra Strømsgodset tilbake i 2015.

Carpio mener nemlig at Ødegaard ville kostet mer enn de omlag 86 millioner euroene som Barcelona måtte ut med for Ajax-spiller Frenkie de Jong denne sommeren.

Det tilsvarer i overkant av 850 millioner norske kroner.

Ødegaard har ifølge avisen overksygget nederlenderen denne høsten.

- Ødegaard er en skandale av en fotballspiller. Han finner pasningslinjer som ingen andre kan se, uttalte den spanske Movistar-journalisten Iñaki Aguirregabiria etter kampen mot Osasuna.

Spansk fotball har nå tatt en kort vinterpause. Ødegaard og Real Sociedad tar imot Villareal 5.januar til sin første kamp i 2020.