Spansk ekspert mener Ødegaard er god nok for Real Madrid-stallen

David Figueira fra den spanske TV-stasjonen TVE er svært imponert over Martin Ødegaard, og bekrefter de spanske ryktene som kobler 20-åringen til en Real Madrid-retur neste sesong.

ULLEVAAL (Nettavisen): Figueira var en av få spanske journalister og reportere som rakk fram til Norges pressekonferanse på Ullevaal stadion i forkant av EM-kvalifiseringsoppgjøret lørdag.

Mye har dreid seg om Martin Ødegaard i opptakten til kampen som følge av hans storspill for Real Sociedad denne sesongen. Figueira, som følger landslaget og spansk fotball tett, føyer seg inn i rekken av dem som både latt seg overraske og imponere av 20-åringens prestasjoner denne sesongen.

- Jeg er imponert av det han har levert, for jeg så ham i Nederland i to år og mot Spania i Valencia i mars. Han var ikke den spilleren han er i dag. Nå er han månedens spiller i La Liga i september i et veldig ungt lag, sier han i samtale med Nettavisen og Aftenposten etter fredagens obligatoriske pressekonferanse.

Reporteren trekker fram at Real Sociedad-laget er preget av mange unge spillere. Han mener likevel at Norges 20 år gamle stjerneskudd har tatt en naturlig lederrolle i den spanske klubben.

- Oyarzabal er 23 år og Mikel Merino er 22, så det er et veldig ungt lag. Han (Ødegaard) ser ut til å være lederen på laget med ansvaret og kapasiteten til å slå målgivende pasninger i nøkkelsituasjoner i kamper, forteller han.

SMIL: Ødegaard høstet applaus fra Joshua King etter å ha besvart et spørsmål på spansk. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Det er rykter i Spania

Som følge av Ødegaards prestasjoner så langt denne sesongen, har spekulasjonene rundt en Real Madrid-retur allerede neste sesong begynt å svirre.

Han er utlånt til den baskiske klubben på en «1+1-kontrakt», som betyr at han må signere en ny avtale med Real Sociedad når denne sesongen er over.

Det betyr, i teorien, at Ødegaards avtale med klubben fra Baskerland kan sies opp etter denne sesongen.

Den muligheten burde Real Madrid benytte seg av, ifølge Figueira.

- I Spania er det rykter om muligheten for at Martin Ødegaard neste år spiller for Real Madrid, sier han og legger til at han ville hentet 20-åringen tilbake til Santiago Bernabeu om prestasjonene fortsetter denne sesongen.

- Hvis jeg var Real Madrid ville jeg hentet ham neste sesong.

- Neste sesong allerede?

- Hvis jeg var Real Madrid-president, ville min avgjørelse vært å hente ham neste sesong. For med dette nivået mener jeg Ødegaard har nivået inne å spille for Real Madrid. Kanskje ikke i startoppstillingen hver uke, men i troppen og som den 13. eller 14. spilleren i troppen, er hans klare mening.

Uttalelsene til Figueira bekrefter ryktene som har tiltatt i styrke i tråd med Ødergaards storspill på Anoeta denne sesongen.

20-åringen ble av Nettavisen konfrontert med det på et pressetreff allerede tidligere i uken, og ga da klart uttrykk for hva han tenker om spekulasjonene.

- Det er litt halvkomisk. Vi har spilt syv-åtte kamper og folk begynner å snakke om jeg kunne spilt for Real Madrid nå. Det er ikke mitt fokus, det er tidlig og vi får se hva som skjer. Men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sa han.

Frykter Norges duellstyrke

Ødegaard og resten av det norske laget går til storoppgjøret mot Spania vel vitende om at ett poeng nærmest er et minimum for å holde liv i EM-drømmen.

20-åringen erkjente på pressekonferansen at kampen er litt ekstra spesiell som følge av hans spanske koblinger.

- Det blir en spesiell kamp for min del siden jeg møter lagkamerater, tidligere lagkamerater og andre spillere jeg kjenner fra ligaen, sa han.

Spania på sin side topper gruppen etter seks strake seire i gruppen, og åpnet kvalifiseringen med å slå Norge 2-1 på hjemmebane.

Figueira vet imidlertid at det norske lagets luft- og duellstyrke plaget spanjolene i Valencia tidligere i år.

- Spania har ikke noe press til denne kampen, hvor de har vunnet alle seks kampene. I kampen i Valencia i mars slet Spania med ballene som ble slått inn i egen boks med Joshua King og Bjørn Maars Johnsen. Spania vant kampen, men slet forholdsvis mye, sier Figueira og understreker at det spanske stjernemannskapet har stor respekt for Norge.

- Jeg tror Spania er bedre enn Norge, men om det norske laget starter kampen 100 prosent i morgen kan Spania få slite, og kanskje også tape.