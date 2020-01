Spansk EM-jubel etter ellevill finale: - Det er fullstendig galehus

Spania forsvarte sin EM-tittel i herrehåndball etter 22-20-seier over Kroatia i finalen i Stockholm.

KROATIA - SPANIA 20-22:

STOCKHOLM (Nettavisen / NTB): Spania er europamester for andre gang på rad etter at Kroatia ble slått søndag ettermiddag. Finalen ble imidlertid ingen festforestilling.

- Det er en finale som har hatt sine store topper og sine ekstremt store avgrunner, for å si det mildt. Den har inneholdt både det verste og beste av det håndballen kan gi oss, sa TV3-kommentator Daniel Høglund om finalen mot slutten av kampen.

- Fullstendig galehus



Spania er det første laget som forsvarer en EM-tittel siden Sverige i år 2000.

Det var først og fremst målvakt Gonzalo Perez de Vargas som sikret seieren for det spanske laget. Han sto en helt fantastisk kamp bak for spanjolene.

- Det er helt sinnssyke redninger han varter opp med. Det er jo egentlig nesten mål på dette nivået alltid. Han har stått helt fantastisk, sa TV3-ekspert Kristian Kjelling.

Finalen var som nevnt ikke velspilt og lagene gjorde mye feil.

- Er det mulig. Det er ville vesten og det er ingen som er god med revolveren. Det er fullstendig galehus. Det er to lag som sliter, sa Høglund.

Det at superstjernen Igor Karacic ble korrekt avblåst for å ha tatt for mange skritt i et helt avgjørende angrep mot slutten av kampen var på mange måter toppen av kransekaka i en kamp preget av mange tekniske og unødvendige feil.

Godt nytt for Norge



Aleix Gomez ble toppscorer for spanjolene med fem fulltreffere, mens Domagoj Duvnjak puttet fem for kroatene.

For Norges del er en spansk EM-triumf godt nytt. Det betyr at Norge slipper å møte spanjolene i OL-kvalifiseringen. Brasil eller Ungarn kommer inn i Norges gruppe i stedet, begge lag er trolig langt mer overkommelig motstand for nordmennene.

Spanjolene er på sin side nå direktekvalifisert til Ol i Tokyo til sommeren. Det samme er Danmark som vant VM i 2019.

Spania la om



Kroatene hadde skyhøy uttelling i store deler av første omgang og presset tittelforsvareren fra start. Spania ble hengende etter og lå under 7-10 etter 20 minutter.

Spania la om den defensive taktikken og fikk betalt umiddelbart. Spanjolene gikk opp til 12-11 ved pause. Det ble til 16-12 kort inn i andreomgangen.

Kroatia kjempet og kjempet og ledet også 19-18.

Kroatene fikk meget solid støtte fra tribunene. Det var opp mot 10.000 publikummere med kroatiske aner på plass.

Rutine

Spanjolene hadde den høyeste snittalderen på troppen i EM (31,2). Fem sentrale utespillere er over 33 år, og den eldste (Raul Entrerrios) fyller 39 senere i år.

Keeperen Gonzalo Pérez de Vargas startet på benken, men kom inn etter cirka 20 minutter og spilte strålende.

Kroatene slo Norge 29-28 etter doble ekstraomganger i semifinalen. Spania sikret seg finaleplass etter seier over Slovenia med 34-32.

Gullmedaljen ga også Spania OL-billett. Tapet betyr at Kroatia må spille OL-kvalifisering mot vertsnasjon Frankrike, Slovenia og Egypt eller Tunisia. De to beste er OL-klare.

Norge tok EM-bronsen etter å ha utklasset Slovenia 28-20 lørdag.