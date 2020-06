Spansk fotball tjuvstarter med 2. omgang av skandalekamp

Fotballen ruller igjen i Spania en dag tidligere enn først planlagt, med 2. omgang av en kamp som i desember ble avbrutt på grunn av krenkende tribunerop.

Det blir ingen tribunerop når 2.-divisjonskampen mellom Rayo Vallecano og Albacete spilles ferdig for tomme tribuner. Det sto 0-0 da kampen ble avbrutt ved pause.

Først ble det bestemt at byderbyet mellom Sevilla og Betis 11. juni blir første kamp etter den tre måneder lange viruspausen, men det blir bare åpningskampen i La Liga.

Kampen i desember ble avbrutt på grunn av Rayo-tilhengernes hets mot Albacete-spissen Roman Zozulja. De kalte ham blant annet «nazist».

Zozulja hadde et kortvarig leieopphold i Rayo Vallecano i 2017, men forlot klubben uten å ha spilt et minutt etter å ha fått tilhengerne mot seg. Han fikk beskjed om at «nazister er uønsket hos oss».

Zozulja benektet beskyldningene om tilknytning til høyreekstreme grupperinger i hjemlandet. I et åpent brev til Rayo-tilhengerne hevdet han at det hele var basert på «en misforståelse av en journalist som vet lite om realitetene i mitt hjemland».

Det er første gang en spansk seriekamp er avbrutt på grunn av tribunerop.

