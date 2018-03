Spansk fotballspiller skadet etter fall fra tredje etasje

Lørdagens oppgjør utsatt etter ulykken.

Lørdag var uhellet ute da Albacete-spiller Pelayo Novo skal ha falt fra tredje etasje på et hotell før oppgjøret i Segunda División (spansk andredivisjon) mellom Albacete og Huesca.

27-åringen skal, ifølge spansk presse, ha snublet og falt fra tredje etasje på hotellet. Lagkameratene Rubén Miño og Néstor Susaeta skal ha funnet Novo, og tok kontakt med klubbens medisinske apparat.

Albacete har siden sluppet en pressemelding rundt situasjonen.

- Vår spiller, Pelayo Novo, var offer for et grusomt uhell på hotellet der laget ladet opp. Han er i stabil fatning og er sendt til Hospital de Zaragoza (sykehuset i Zaragoza). Han er under oppsyn av vårt medisinske team. Vi vil komme med mer informasjon når det passer seg rundt statusen til vår fotballspiller, skriver Albacete på sine hjemmesider.

Comunicado oficial sobre el estado de Pelayo Novo. https://t.co/0cPn1wBODg — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) March 31, 2018

Albacete skulle, etter planen, spille bortekamp mot Huesca klokken 18 lørdag. LaLiga bekrefter likevel at de har valgt å utsette oppgjøret etter den grufulle ulykken.

El #HuescaAlbacete de #LaLiga123 previsto para este sábado a las 20 horas queda aplazado por el incidente ocurrido esta mañana con el jugador del @AlbaceteBPSAD, Pelayo Novo. — LaLiga (@LaLiga) March 31, 2018

Ifølge radiokanalen Cadena Cope skal Novo ha gjennomgått tester på sykehuset i Zaragoza der man har funnet ut at skadene ikke er livsfarlige.

💥 @pablobarrantes: "El futbolista se encuentra estable. Cuando llegue a Zaragoza se le realizarán pruebas para conocer su estado, pero NO peligra su vida". — Tiempo de Juego (@tjcope) March 31, 2018

Ifølge @pablobarrantes i Cadena COPE skal Pelayo Novo ha slitt med depresjon, og var under behandling for dette. 27-åringen er nå i en ambulanse på vei til Zaragoza for behandling, og tilstanden karakteriseres av @AlbaceteBPSAD som stabil. Huesca-Albacete utsettes trolig. — Petter Veland (@ViasportVeland) March 31, 2018

Albacete spilte i den øverste ligaen i Spania sist i 2004/2005-sesongen. Da endte de på jumoplass, og har siden også vært nede på tredje nivå av spansk fotball. De ligger i skrivende stund på 13. plass.

Huesca, på sin side, leder den spanske andredivisjonen med ett poeng ned til Rayo Vallecano.

