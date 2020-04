Spansk fotballtopp forstår ikke fransk sesongstopp

Ledelsen i den spanske fotballigaen La Liga mottok beskjeden om at fotballsesongen i Frankrike må avblåses med forundring.

Den franske statsministeren Édouard Philippe orienterte tirsdag ettermiddag den franske nasjonalforsamlingen om kommende tiltak for å holde kontrollen over koronasmitten i Frankrike.

I den forbindelse slo Philippe fast at det for alle lagidretter ikke er mulig å fullføre sesongen, og viste blant annet til de to øverste fotballigaene.

Den beslutningen forstår La Liga-president Javier Tebas lite av.

«Jeg forstår ikke hvorfor det er mer fare forbundet med å spille bak lukkede dører, der det tas alle forholdsregler, enn å jobbe ved et samlebånd, være på en fiskebåt i høy sjø etc. etc.", skriver han i en uttalelse.

«Dersom viktige økonomiske sektorer ikke får gjenoppta aktiviteten, kan de ende opp med å forsvinne. Det kan skje med profesjonell fotball», advarer Tebas videre.

Tirsdag opplyste Spanias statsminister Pedro Sanchez at enkelte av virustiltakene som har vært iverksatt i landet nå skal lettes på. Det betyr blant annet at idrettsutøvere kan drive individuell trening.

Det spanske samfunnet har vært nedstengt i en lang periode.

Landets fotballaktører håper at Martin Ødegaard og de øvrige stjernene i La Liga kan være tilbake på banen om ikke altfor lenge. Målet er å fullføre det som gjenstår av inneværende sesong.

