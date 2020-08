Spansk keeperlegende legger opp

To EM-gull. Et VM-gull. Fem La Liga-titler, tre mesterligaseirer. Tirsdag annonserte Iker Casillas at han legger opp.

En av tidenes beste fotballkeepere skrev til sine ni millioner følgere på Twitter tirsdag formiddag at han er ferdig som profesjonell fotballspiller.

– Dagen i dag er både en av de viktigste og vanskeligste dagene i mitt liv. Det er tid for å si farvel, skriver han på Twitter.

Casillas fikk et hjerteinfarkt på en Porto-trening i mai 2019 og var ikke på banen sist sesong for den portugisiske storklubben. Likevel vant han to titler med klubben.

39-åringen er uansett mest kjent for sine 16 meget suksessrike år i Real Madrid fra 1999 til 2015. Med hovedstadsklubben ble det 725 kamper og fem La Liga-titler, tre mesterligaseirer og to supercupseirer, for å nevne noe, for den mangeårige Real Madrid-kapteinen.

Han er også den spilleren med flest mesterligakamper gjennom tidene med 177. Den rekorden kan bli slettet av Cristiano Ronaldo, som har spilt 169.

For det spanske landslaget spilte han 167 kamper fra han debuterte i 2000 til han spilte sin siste kamp i 2016. Han var toneangivende da landet vant EM i både 2008 og 2012, samt VM i 2010. Også på landslaget var han i en årrekke kaptein.

