Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia

Spania ga fra seg en seksmålsledelse og spilte 22-22 mot Kroatia i gruppefinalen i håndball-EMs hovedrunde. Begge lag er klare for semifinale.

Spania vant gruppen på bedre målforskjell enn Kroatia.

De spanske tittelforsvarerne lå under mye av 1. omgang, men overtok føringen like før pause. Det var klasseforskjell på lagene i starten av 2. omgang, men Kroatia kom uhyre sterkt tilbake etter å ha ligget under hele 14-20.

Det sto 21-21 fem minutter før slutt. Det ble til 22-21 for Kroatia etter et tungt skudd av Domagoj Duvnjak. Spania utlignet på straffe. Kroatenes siste forsøk på et vinnermål endte med skudd stolpe-ut.

Vinneren av Norges pulje unngår Spania i fredagens semifinale. Norge har vunnet en og tapt 22 av de siste 24 kampene mot Spania. Triumfen kom i 1997.

(©NTB)