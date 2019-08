Spansk media: - Full krig mellom Barcelona og Real Madrid om Neymar

Begge de spanske stormaktene skal jobbe intenst med å sikre seg den brasilianske superstjernen.

En av sommerens store overganger ser fort ut til å bli Neymars retur til spansk fotball. Det har lenge blitt hevdet i fransk presse at Neymar er misfornøyd med Paris Saint-Germain.

Sist uke gikk PSG-direktør Leonardo langt på vei i å bekrefte at det pågår konkrete forhandlinger mellom den franske hovedstadsklubben, og at det er Barcelona som sitter på den andre enden av telefonrøret.

Neymar forlot Barcelona i 2017 da PSG på sensasjonelt vis smadret rekorden for tidenes dyreste overgang. Franskmennene la svimlende 222 millioner euro på bordet, og snappet opp brasilianeren.

Coutinho-faktor

Siden den gang har det ikke vært fryd og gammen for Neymar. Rykter om en intern feide med Edinson Cavani pågikk store deler av den første sesongen, mens det også har blitt hevdet at det er dårlig stemning mellom Neymar og franske Kylian Mbappé.

Tirsdag skriver Marca at Lionel Messi har selv tatt kontakt med Neymar for å overbevise ham om en retur til Barcelona, mens franskmennene skal starte forhandlingene på 250 millioner euro.

En del av nøkkelen, hevder Marca, er hvorvidt katalanerne kan få sendt Coutinho til Paris som en del av byttehandelen. Og det er nettopp den tidligere Liverpool-spilleren som kan bli nøkkelen for å få igjennom sommerens store overgang.

Spanske Mundo Deportivo, som igjen siterer franske Le Parisien, skriver at Barcelona har slengt 80 millioner euro på bordet, samt Coutinho, som første bud til laget som spiller på Parc des Princes.

Brasilianeren har på ingen måte fått ting til å stemme siden han byttet ut Anfield med Camp Nou i januar 2018, og ryktene rundt en overgang har pågått hele sommeren. Han ble blant annet koblet til Arsenal og Tottenham mot slutten av det engelske overgangsvinduet.

Og det kan virke som Coutinho ikke er ukjent med interessen. For brasilianske Esportivo Interativo hevder at den tidligere Liverpool-stjernens agenter har satt seg på flyet i retning Paris.

På flyet til Paris kan de fort møte på representantene til Barcelona, skal vi tro den katalanske radiokanalen Rac1. Sport videreformidler deres informasjon om at Barcelona-direktør Eric Abidal, og hans rådgiver, André Cury, er booket inn til møter onsdag med PSG.

Bilder fra det spanske TV-programmet El Chiringuito viser uansett at Abidal og direktør Javier Bordas allerede er på plass i Paris. Der ønsket de ikke å svare på noen av spørsmålene rundt grunnlaget til hvorfor de var på plass i Paris.

Real Madrid

Selv om det virker som Barcelona er nærmest til signeringen av Neymar, så er ikke Real Madrid helt ute av kampen de heller, skal vi tro flere av de spanske mediene.

Marca skriver at Neymars førstevalg er en retur til Barcelona, men at han på ingen måte har utelukket mulighetene for å signere for laget som spiller sine hjemmekamper på Santiago Bernabéu.

AS melder at det Madrid-president Florentino Pérez er «forelsket» i Neymars måte å spille fotball på, og har ved flere anledninger forsøkt å hente den brasilianske superstjernen til Madrid.

Uansett skal ønsket om Neymar være noe som Pérez er alene om i Madrid, Zidane skal nemlig kun ha gjort det klart at han ønsker at klubben skal signere Paul Pogba fra Manchester United.

Det skal også være en tydelig plan i Madrid at de heller ønsker å hente Kylian Mbappé, da han anses som den store stjernen. Likevel skal Pérez følge utviklingen i Neymar-sagaen tett, og det har tidligere blitt hevdet at Madrid har snakket med Neymars representanter.

Den spanske journalisten Guillem Balagué er også tydelig på at Pérez er interessert, men at Madrid ikke har kommet med noe bud på Neymar. Han skal ha sagt i private samtaler for tre måneder siden at han hadde «sikret» Neymar. hevder Balagué.

Videre skriver han at Gareth Bale, ulike Coutinho, har gjort det klinkende klart at han ikke ønsker å være en del av noen overgang for Neymar. Waliserens ønske skal være å bli fortsette på Santiago Bernabéu denne sommeren.

Neymar gikk glipp av Copa América med en skade, og spilte heller ikke Paris Saint-Germains første seriekamp denne sesongen. Angrepsspilleren, som startet karrieren i Santos, hadde uansett en formidabel sesong for PSG.

På 28 kamper spilt så endte han på totalt 23 mål og 13 målgivende for de regjerende seriemesterne i franske Ligue 1.