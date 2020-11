Spansk storavis hevder Ødegaard er Zidanes frelser i Real Madrid: - Ekstra tøft

Storavis lanserer Martin Ødegaard som Real Madrids frelser. Selv frykter ikke nordmannen nye skader under landslagssamlingen.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Martin Ødegaard er akkurat tilbake fra skade og fikk et innhopp i helgens Real Madrid-tap mot Valencia. Etter at midtbanekollega Federico Valverde ble skadet i søndagens kamp, samtidig som nordmannen gjorde comeback, har det oppstått utfordringer i den spanske storklubben.

Tirsdag formiddag slår den spanske storavisen Marca stort opp «at skaden har utløst alarmen» i Madrid, samtidig omtales Ødegaard som Zinedine Zidanes «frelser» den kommende måneden.

- Ekstra tøft

Flere har derfor hevdet at Real Madrid ikke er veldig fornøyde med at 21-åringen måtte reise til Norge for å delta på tre landskamper den neste halvannen uken.

- Først og fremst kjedelig med Valverde som er skadet, han har vært en viktig spiller for oss. Det er mye kamper nå og det kommer til å bli muligheter, det handler om å være godt forberedt og bite fra seg, sier Ødegaard om situasjonen på tirsdagens pressekonferanse før onsdagens kamp mot Israel.

Den offensive midtbanespilleren har vært gjennom en tøff periode de siste månedene med kneproblemer, koronasykdom og deretter en leggskade som han pådro seg under forrige landslagssamling i oktober.

TILBAKE I MADRID: Martin Ødegaard er denne sesongen tilbake i Madrid, og fikk tillitt fra start i de to første kampene for Los Blancos. Foto: Jorge Guerrero (AFP)

Ødegaard synes perioden har vært vanskelig, men også lærerik.

- Det er klart at det blir ekstra tøft nå med skader og en tøff situasjon. Man er mye isolert og mye alene, det er vanskelig å få besøk og slikt. Det blir litt ekstra tøft, men det er ting man må håndtere. Alt dette er med på å gjøre meg sterkere, jeg velger å se på det på den måten og ikke klage for mye, sier han.

Ødegaard sier at han selv synes det har gått fint å komme inn i spillergruppen i Madrid

- Jeg har blitt tatt godt imot og trives godt., sier han.

- Kan ikke være redd

På Nettavisens spørsmål om han frykter at han kan bli satt tilbake og miste en gyllen mulighet til å spille seg inn på midtbanen til Real Madrid, om han må spille samtlige minutter i de viktige Nations League-kampene, er stjernen klokkeklar.

- Jeg føler meg frisk, rask og pigg. Jeg har trent godt den siste perioden, så jeg føler meg veldig klar. Hvis jeg får muligheten så følger jeg meg frist nok til å spille.

- Når man spiller fotball er det alltid muligheter for å bli skadet, men det er ikke sånt man kan gå å være redd for eller tenke på ute på banen. Jeg er 100% frisk og føler meg bra. Det er ikke noe tema, sier Ødegaard til Nettavisen.

Norge møter Israel i privatlandskamp på Ullevaal stadion onsdag, deretter venter det to Nations League-kamper mot Romania og Østerrike.