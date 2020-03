Spansk storavis med Haaland-påstand: - Han er Madrids favoritt

Borussia Dortmund-spissen er hovedoppslaget i tirsdagens utgave av den spanske sportsavisen Marca.

Den norske 19-åringen er å finne på forsiden av tirsdagens utgave av Marca der de tydelig hevder at Real Madrid ønsker å signere en ny spiss så fort overgangsvinduet åpner til sommeren.

På forsiden lyder overskriften «OG NÅR ALT DETTE ER OVER, SÅ SER MADRID ETTER EN NUMMER NI», der det gjøres veldig tydelig at det er Braut Haaland er «favoritten i søken etter en habil målscorer».

Dette er ikke første gang Marca har hevdet at det Borussia Dortmunds norske måljeger er ønsket i den spanske hovedstaden. Tidligere har de hevdet at jærbuen er mannen de aller helst ønsker å hente til sommeren.

Haaland, Lautaro og Werner



Haalands agent Mino Raiola uttalte imidlertid nylig til nettopp Marca at han ikke trodde nordmannen ville flytte på seg i sommer, men avisen skriver at Haaland likevel er på toppen av Real Madrids ønskeliste.

Avisen nevner også en rekke andre store navn som Kylian Mbappé og Neymar, men klubben skal ikke se på det som sannsynlig at de kan hente disse spillerne.

I stedet trekker Marca frem nevnte Haaland, Lautaro Martínez og Timo Werner som de mest aktuelle spissene - med nordmannen øverst på listen av de tre.

Avisen virker sikre på at Real Madrid vil strekke seg langt etter en ny målscorer i sommer. Real Madrid-manager Zinedine Zidane skal ikke være fornøyd med hverken Luka Jovic eller Mariano, og klubben virker å være bekymret over kun å ha scoret 49 ligamål på 27 kamper.



Agenten usikker

Forrige uke var Marca som nevnt i kontakt med Braut Haalands agent, Mino Raiola, der han gjorde det veldig klart at han gjerne skulle likt å se en av sine spillere ikle seg den hvite drakten på Santiago Bernabéu.

Den profilerte, og ofte kontroversielle agenten var uansett i tvil om Braut Haaland ville være aktuell for en overgang allerede til sommeren. Han signerte som kjent for Dortmund i januarvinduet, da han forlot østerrikske Red Bull Salzburg.

En overgang til spansk fotball skal uansett ikke være helt utenkelig, skal vi tro en av de som kjenner Braut Haaland best. Hans far, Alfie Håland, skal nemlig ha åpnet for en overgang til den iberiske halvøy.

I et intervju med den spanske avisen AS var nemlig den tidligere Leeds- og Manchester City-profilen tydelig på at en overgang til LaLiga fort kunne vært det neste steget for sønnen, og at han overhodet ikke hadde hatt noe imot å se monsterspissen i Spania.

AS var også ute tidligere denne uken, og hevdet at Gareth Bale fort kan bli ofret til fordel for flere signeringer. Blant spillerne som avisen hevdet stod på Madrids ønskeliste var nettopp Braut Haaland.

Denne sesongen har ikke gått helt etter planen for Real Madrid, som forrige serierunde i LaLiga, som nå er stoppet grunnet koronaviruset, tapte for Real Betis, og dermed ga vekk tabelltoppen til erkerival Barcelona.

I Champions League har ting heller ikke gått veien for laget som kan vise til hele 13 trofeer i Europa gjeveste klubbturnering. Madrid tapte nemlig 1-2 på hjemmebane i den første åttedelsfinalen mot Manchester City, men må vente en god stund før de får spille returoppgjøret.

Champions League er nemlig også stoppet grunnet koronaviruset, og mandag ble det klart at det europeiske fotballforbundet (UEFA) har utsatt finalen som skulle spilles i Istanbul i slutten av mai.



