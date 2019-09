Spansk storavis: Real Madrid holder ord i Ødegaard-avtalen

Real Madrid vil ikke hente Martin Ødegaard fra Real Sociedad i det kommende overgangsvinduet.

Ødegaard er hovedoppslaget i Marcas nettutgave lørdag. I den spanske storavisen kommer det fram at Real Madrid-ledelsen er imponert over nordmannens utvikling

Det i tillegg til mange skader gjør at spekulasjoner om et Ødegaard-raid i januar er blusset opp. Slik blir det ikke. Artikkelen er signert avisens mest betrodde Real Madrid-reporter, og han har kontakter helt til toppen i klubben.

Ødegaard er utlånt for to sesonger, men Real Madrid skal ha innbakt en opsjon om mulighet for å hente ham tilbake i hvert overgangsvindu.

Selv om svært mange i Spania nå mener han er god nok for storklubben, er Madrid-ledelsen ikke innstilt på å bryte avtalen om at Ødegaard skal få minst én hel sesong i Real Sociedad. Utviklingen hans er god, og han skal få fortsette den i hvert fall til sommeren 2020, skriver Marca.

Søndag spiller Ødegaard borte mot Sevilla. Det blir hans tredje klubbkamp på åtte dager. Real Sociedad er oppe på andreplass i La Liga.

Ødegaards spill i de seks første kampene har totalt sett vært blendende. 20-åringen har vært banens beste i fem av seks kamper.

Lokalavisen El Diario Vasco spurte retorisk etter 3-0-seieren over Alaves torsdag: – Mangler denne ynglingen egentlig noen ting som fotballspiller?

