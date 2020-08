Spanske aviser slår stort opp at Martin Ødegaard vil vende tilbake til Real Madrid allerede nå.

Ifølge den spanske storavisen Mundo Deportivo skal det nå være en ny vending rundt fremtiden til Martin Ødegaard. Avisen slår nemlig stort opp at nordmannen så godt som er tapt for Real Sociedad og at Zinedine Zidane ønsker seg Ødegaard tilbake til Real Madrid før neste sesong.

Mundo Deportivo hevder at at «Zidane er besatt av å regne med nordmannen neste sesong».

- Real Madrid snakker med de blå-hvite (Real Sociedad red.anm) etter Champions League-exiten om at de ønsker å bryte pakten (om å fortsette utlånet én sesong til) og at de ønsker å få han tilbake, skriver Mundo Deportivo.

- Radikal vending de siste timene

Marca skriver blant annet at Real Sociedad-ledelsen ikke lenger er optimistiske med tanke på å få beholde Ødegaard.

Les også: TV-kameraet fanget opp isfront før kamp: Nå åpner Forren opp: - Ville ikke gi meg et blikk engang

Martin Ødegaard kan bli lagkamerat med Sergio Ramos allerede neste seosng. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Også flere andre spanske aviser slår nyheten stort opp tirsdag.

Ifølge AS hadde Real Sociedad en avtale med Ødegaard om at han skulle møte opp i baskerbyen 14. august for å forberede seg til neste sesong.

- Madrid bryter pakten fordi Zidane ikke ønsker det, skriver AS.

Alt skal ha ligget til rette for at Ødegaard også neste sesong ville spille for Real Sociedad, men Real Madrid har nå formidlet at denne pakten nå brytes, slik at lånet avsluttes etter kun en sesong.

- Saken har tatt en radikal vending de siste timene. Alt er på grunn av Zidane som er klar over hans enorme nivå og ønsker å ha spilleren fra og med denne sesongen istedenfor å vente enda ett år, fortsetter AS.

Les også: Det United drev med fikk eksperten til å reagere: - Ganske sensasjonelt

Zinedine Zidane skal ha endret mening og vil ha Ødegaard tilbake til Madrid, hevder spanske medier. Foto: Peter Powell (Reuters)

Samtlige aviser omtaler nyheten som en svært oppsiktsvekkende vending rundt situasjonen til den norske landslagsspilleren.

- Zidane endret mening etter Champions League-exit

Lokalavisen Diario Vasco skriver også at Real Madrids exit fra Champions League har sørget for at klubben har gjort en 180 graders sving på ordre fra Zidane. Dermed vil Ødegaard etter alt å dømme vende tilbake til Real Madrid før kommende sesong og kjempe om spilletid i gigantklubben allerede i 2020.

I slutten av juli skrev også Marca at «Ødegaard kunne være løsningen på Real Madrid sin økonomiske krise».

Marca så på La Liga-mesteren sin strategi for å forsterke stallen fremover. Der var de tydelige på at Real Madrids opprinnelige planer har forandret seg drastisk de siste månedene, mye på grunn av korona-situasjonen og påvirkningen på fotballøkonomien.

Paul Pogba skal ikke lenger være et realistisk mål for Madrid-klubben, noe Zinedine Zidane skal ha innsett.

I tillegg har Kylian Mbappe kunngjort at han fortsetter i PSG i ytterligere en sesong.

Hovedfokuset til Florentino Perez og resten av ledelsen skal nå være å kvitte seg med spillere for å trygge den økonomiske situasjonen. Gareth Bale nevnes som en spiller som Zidane ønsker å kvitte seg med. Waliseren nektet også å være med Real Madrid-troppen som reiste til Manchester og røk ut av Champions League forrige uke.

Les også: Gareth Bale ønsket ikke å spille mot Manchester City - så dukket han opp på golfbanen

- Mye har blitt sagt, men det er et respektfullt forhold mellom klubb og spiller. Alt jeg kan si er at han ikke ville spille. Resten er mellom meg og ham, sa Zidane ifølge The Mirror.